Aficionados festejan con Eagles el campeonato

Decenas de miles de seguidores de los Eagles salieron a las calles de Filadelfia el jueves para participar en el desfile por el primer título de Super Bowl de la ciudad.

Algunos durmieron en automóviles y en oficinas, o incluso en casetas de campaña, para poder tener un puesto de primera fila cuando los campeones de la NFL desfilen por Broad Street, la vía principal entre el estadio y el ayuntamiento de la ciudad que estaba abarrotada unas cuatro horas antes del inicio del recorrido.

Al salir del sol, los fanáticos desafiaron el viento y la gélida temperatura para ubicarse en la ruta de ocho kilómetros del desfile, que comienza cerca del estadio del equipo y termina en las escalinatas del museo de arte que Sylvester Stallone popularizó en las películas de “Rocky”.

Multitudes desde los suburbios llegaban en trenes a la ciudad, mientras que los estacionamientos en las estaciones ferroviarias en los suburbios cercanos de Nueva Jersey estaban repletos y cerrados desde temprano en la mañana.

Para los amigos John Thompson, Don Smith y Craig Moyer, participar de los festejos era “algo que había que hacer”.

“Nos preguntábamos si alguna vez veríamos a los Eagles ganar el Super Bowl, y quizás no lo veamos de nuevo”, dijo Thompson, de 56 años y quien vive en el suburbio de Downingtown. “Por eso estamos aquí”.

Smith dijo que viajó desde otro suburbio, Harrisburg. Salió de su casa a las 3 a.m. y se encontró con sus amigos dos horas después.

El desfile corona una semana de festejos para Filadelfia, cuyo equipo derrotó el domingo por 41-33 a los Patriots de Nueva Inglaterra en el Super Bowl.

El alcalde Jim Kenney pidió a los fanáticos que celebren con pasión y orgullo, pero sin los desmanes provocados por las multitudes que ocasionaron vandalismo y destrozos el lunes por la madrugada inmediatamente después del partido.

“Compórtense de forma responsable, no le arruinen esto a los fanáticos que han esperado este día histórico por décadas”, dijo el alcalde.

