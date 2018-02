'Eliminar ascenso mataría ilusiones'

Agencias

- Guillermo Lara fue accionista y asesor de los Toros de Celaya, conoce muy bien lo que se vive, lo que se invierte, lo que se sufre en el Ascenso MX y por esa razón considera como una verdadera farsa, "una estupidez total" que se quiera borrar de un plumazo el derecho a subir de categoría a los clubes de la liga inferior.

Esto sólo existe, asegura, "para tapar los errores de gente que no ha podido con el paquete" de dirigir esa categoría.

El también promotor calificó este proyecto del Comité de Desarrollo Deportivo como "una decisión convenenciera. Hoy, el que a un grupo se le ocurra abolir el no descenso, es simplemente una cobardía... No sé, ¿en qué parte del mundo no hay descenso? Es una decisión unilateral, que sólo beneficia a algunos pocos. No se imaginan todo lo que va a afectar, no sólo al Ascenso [MX], también a la Segunda, a la Tercera, a los torneos de talentos, a los mismos amateurs, a todos. Esto ocurre porque los encargados de esta liga no han hecho su chamba, no han ideado cómo los clubes pueden crecer en todos los sentidos, quieren ocultar sus errores con esto".

La economía de los clubes del Ascenso se vería seriamente afectada si es que se confirma que no se subirá por cuatro temporadas, aunque para Lara, ese no es el principal problema, "mira, olvídate del tema de los dineros. Todos se quejan de que no hay jugadores. Hoy la Selección Mexicana tiene muy buena camada, muy buenos jugadores, pero ¿cómo se llegó a eso? porque los jugadores se forman en las divisiones inferiores, Ascenso, Segunda, Tercera. Si no hay premio ¿cómo quieren que los clubes inviertan en fuerzas básicas? ¿Qué motivación puede haber para los técnicos, los jugadores, los directivos, si no pueden subir de categoría? Acabarán con los sueños de muchos muchachos y no habrá más jugadores", sentenció.

En todo caso, lo que Guillermo Lara propondría, "sería que hubieran dos o tres ascensos y descensos por temporada, una Liguilla, de esta forma eliminas a clubes que realmente no pueden competir o completar los requisitos que se piden... ¡Pero no!, piensan en lo más fácil nada, es una estupidez lo que proponen".

El empresario, que por algún tiempo ostentó la etiqueta de personaje non grato en el futbol mexicano, afirma que al final, por mucho que se piense, "el Ascenso no es un negocio, es una inversión. La motivación de todos los clubes, de todos sus dueños o presidentes, es el ascender. Con esto, tarde o temprano van a desaparecer a los 16 clubes que hay. Lo que pretenden estos genios es verdaderamente absurdo, yo no lo entiendo, no hay lógica. No sé cuáles sean las verdaderas razones que se les hayan ocurrido para plantear esto, pero es absurdo en el terreno deportivo principalmente, y claro que afecta a los demás también. Mucha gente, mucha afición, se quedará sin su equipo, sólo porque a alguien se le ocurrió que un tema que es básico en cualquier liga del mundo, como lo es el ascenso y el descenso, no debe existir más. Esto no puede acabar bien".

Los presidentes de los clubes del Ascenso MX han estado en comunicación para saber qué posición deben asumir, si es que se confirma que ya no se podrá subir de categoría por cuatro temporadas, a partir de la 2018-19.

Álvaro Navarro, vicepresidente del FC Juárez, quiere ser muy "cauteloso con todo. Esperemos que esta propuesta sea sólo un análisis, profundo, pero sólo un análisis".

En Juárez, "hemos realizado una gran inversión, no sólo en contratar jugadores en busca de un título y por consecuencia la búsqueda de un ascenso, también en fuerzas básicas, en Tercera somos líderes, y además de todo, tenemos un gran compromiso con nuestra afición, que quiere que compitamos en Primera".

Debido a todos estos rumores, "los clubes del Ascenso nos hemos estado comunicando y también hemos tenido reuniones para ayudarnos a crecer, y para aportar a la Liga MX. Esta decisión nos afecta a todos".

Antonio Núñez, presidente de Dorados de Sinaloa, confirma la comunicación entre directivos del Ascenso, "más que nada, nos hemos hablado para saber si es verdad esta propuesta y si es así, saber qué hacer. Hasta el momento, esto sólo es un rumor... Espero".

El directivo acepta estar sorprendido "por esta situación. En lo personal, creo que la Liga MX debió subir a 20 equipos desde hace tiempo. Tenemos el descenso más protector del mundo, para que ahora salgamos con esto".

