Debe Fiscalía de Chihuahua solicitar traslado de Alejandro Gutiérrez

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, informó que compete a la Fiscalía General de Chihuahua solicitar a través de un nuevo oficio el traslado de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del CEN del PRI, de un penal local a uno federal.

En rueda de prensa explicó que el oficio de solicitud debe provenir del gobierno del estado. “Se hizo un oficio, se solicitó, se acordó el traslado, pero este oficio debe reactivarse porque pierde su vigencia, entonces debe reactivarse de nueva cuenta”, detalló.

Además se busca vincular a organizaciones de derechos humanos, comisiones en la materia y no gubernamentales para constatar que el traslado se realice con pleno apego a los derechos humanos.

Al preguntarle sobre si hay un plazo para que la Fiscalía realice la nueva solicitud de traslado aclaró que no. “Cuando ellos consideren, yo no creo que haya ningún incumplimiento. Creo que se están realizando precisamente las evaluaciones correspondientes para garantizar el pleno apego de los derechos humanos”.

Dio a conocer que Human Rights Watch notificó que no realiza esas funciones.

Por otra parte y en relación a la Alerta Temprana de Externaciones, mediante la cual se prevé la salida de los penales de cerca de tres mil reos, Renato Sales expuso que el objetivo es conocer cuál es el destino de los mismos una vez que salgan.

Ello “implica el saber qué personas va a ser externadas por la aplicación del Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, la aplicación retroactiva en beneficio, fundamentalmente para saber qué es lo que van hacer, si se van a reinsertar a la vida en comunidad o van a solicitar algún empleo, sí están en posibilidad de obtener alguno”.

Con ello se busca que las empresas no tengan que solicitar la carta de antecedentes no penales, “porque no deben hacerlo si ya se compurgó una sentencia”, precisó.

El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) comentó que las leyes Federal contra la Discriminación y la Nacional de Ejecuciones Penales prohíben que se solicite la carta de no antecedentes penales.

Al preguntarle sobre la supuesta presencia de alguna célula de una organización criminal en la Ciudad de México luego de la colocación de dos mensajes, respondió que siguen las investigaciones por parte de las autoridades federales y locales pero que hasta el momento “no hay señales de presencia” de ese grupo.

“Por lo que hace a las mantas que aparecieron recientemente en la ciudad hay que decir que hay investigación en curso por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) en coordinación con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México”, anotó.

De tal suerte que “hasta este momento tenemos claro que existe un grupo de delincuencia organizada que actúa en Tláhuac y se sigue trabajando. No tenemos señales hasta este momento de la presencia operativa de este otro grupo", aclaró.

Renato Sales destacó que las autoridades no han dejado de investigar la colocación de las mantas, pero “hasta este momento no creemos que estas mantas correspondan (al grupo en cuestión). No implica esto que no estemos investigando”.





En rueda de prensa explicó que el oficio de solicitud debe provenir del gobierno del estado. “Se hizo un oficio, se solicitó, se acordó el traslado, pero este oficio debe reactivarse porque pierde su vigencia, entonces debe reactivarse de nueva cuenta”, detalló. (ARCHIVO)

Etiquetas: alejandro gutierrezdesvios pri

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...