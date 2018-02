Elección en Veracruz no está negociada: José Yunes

XALAPA, VERACRUZ

El precandidato único del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla, advierte que no permitirá y sería imposible que la elección estuviera negociada en el altiplano para dejar al Partido Acción Nacional (PAN) en el poder en el estado.

"No se cómo se pueda negociar una elección, yo llevo ocho y que me digan quien puede manipular la participación de cuatro millones de veracruzanos en una jornada de diez horas. Es totalmente imposible", afirmó.

El senador con licencia y virtual candidato alerta que lo posible es generar propaganda y posicionar la idea de que hay una causa perdida en Veracruz para el PRI y entonces alentar un supuesto voto útil, pues genera un desaliento.

"Hay interés especial y particular de que su servidor y el partido no llegué con la fortaleza que va llegar al último tramo de la elección porque es cuando el ciudadanía empieza reflexionar que es lo que le conviene, hoy no lo va a hacer, no se gana ni pierde elección en la víspera", sentenció.

En ese entendido, el ex diputado local y federal, llamó a la militancia priístas veracruzana a no dejarse amedrentar por el gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, quien mantiene una compaña legal y mediática permanente contra ex funcionarios estatales del tricolor.

"No se dejen amedrentar por Yunes y ni por nada, el priismo tiene que desasociarse de quienes han sido malos funcionarios, si bien los malos funcionarios son priístas, llegaron con el partido y se debe asumir el costo, también la mala persona puede ser priista como puede ser alta o chaparra, ser católica o no católica, son más temas de vicios personales que accidentes de militancia o accidentes de formación y eso hay que desasociar", afirmó.

El ex presidente municipal de Perote, pidió a sus compañeros de partido jamás sentir “bochorno” de su militancia, sobre todo si son priístas que jamás han robado o cometido excesos.

"El llamado a los priístas decirles que forman parte de una expresión historia, política que explica buena parte del México moderno y explica las posibilidades de construir un México mucho mejor, al margen de las malas experiencias de corrupción que también los priistas señalamos", dijo.

Y es que consideró necesario reconocer que hay priístas que militaron en el PRI en función de su vínculo con el poder, es decir –insiste- era más gente del gobierno y del poder que del PRI o gente del partido.

"El PRI no había perdido en 80 años y la línea era muy reducida entre la militancia del PRI y su vinculación al gobierno, eran priistas en función de que estaban en gobierno y cuando esto se pierde se dan cuenta que lo que querían era no estar en el PRI sino en el gobierno", acusó.

Yunes Zorilla, sin parentesco alguno con el gobernador, explicó que en esta coyuntura ha habido coacción contra los priistas cercanos o no cercanos a ciertos excesos de la perspectiva del poder del pasado.

De tal forma, rechaza que buscar la gubernatura por el PRI sea una causa perdida, aunque admite que en lo personal su confrontación no es con el virtual candidato del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, sino con su padre el gobernador; ni con el abanderado de Morena, Cuitláhuac García, sino con el precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

Admite que los actos de corrupción del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa son una carga que deberá llevar, pues son hechos indefendibles, aunque defendió al presidente Enrique Peña Nieto y sus reformas estructurales.

"Es indefendible los actos de corrupción que se presumen de actores priistas en el presente de Veracruz y es indefendible y para esa circunstancia pedimos castigo y que haya firmeza, es mucho más debatible el alcance de las reformas y lo que están significando al país".





