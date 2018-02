Harriet Turner desea líderes más humanos

MATAMOROS, COAH.-

"Ojalá que existan mas líderes que lleguen a los grupos vulnerables y no solamente cuando sean elecciones, que sea todo el tiempo", fueron las palabras de la inglesa Harriet Turner, embajadora de la paz y ética global para América del Norte y el Caribe de la UNESCO-WFUCA (Wold Federation Unesco Center, Club & Asociations), quien visitó el municipio de Matamoros.

"Concientizar, tal vez a los líderes nacionales, que sean más humanos e ir a donde está su gente y darles lo que necesitan. Me encantaría sinceramente que los líderes de cualquier partido fueran a donde los necesitan, llevar comida a donde hay hambre, cobijas a donde hay frío, creo que me encantaría verlos hacer lo que nosotros hacemos, olvidarse de que son políticos, olvidarse de que son embajadores y olvidarse de que tienen un estatus económico, yo creo que como seres humanos, tenemos alma, tenemos corazón, no se puede decir que son humanos cuando hacen cosas inhumanas".

Lo anterior lo comentó al preguntarle su opinión sobre las condiciones en las que viven las familias de ciertas regiones del país y que ella misma ha confirmado mediante la labor que desempeña.

"Creo que es muy triste que haya tanta necesidad, yo respeto al Gobierno porque no quiero tener problemas, pero es triste que haya tanta necesidad y tanta hambre. Me he encontrado con mucha necesidad en México y me gustaría que se unieran y que fuera más unido el pueblo mexicano y creo que la única solución es ayudarse unos a otros, porque hay cosas que no he visto que cambien en muchos años".

También se le preguntó que durante sus recorridos para aplicar los diferentes programas que maneja la Unesco ¿cuáles son las peticiones? y Harrit mencionó que el empleo, porque no los hay en las regiones con mayor marginación y es donde se necesita mucha ayuda.

"Nos llegan miles de cartas y nosotros lo que queremos es ayudar a esa gente buena que le gusta trabajar, esa gente que ayuda, que colabora que necesita un empleo a ésas son las personas a las que queremos llegar, mejorar las condiciones de vida, de los niños, las mamás, las mujeres, porque en México es un país en donde hay muchas mujeres, que son las líderes en un hogar".

En el contexto de seguridad mencionó que le encantaría ayudar a los mexicanos, pero cuando la inseguridad rebasa la capacidad de las autoridades, cuando el problema es tan grande como ocurre en nuestro país, el pueblo se tiene que unir, cuidarse los unos a los otros y sólo así se recuperará la paz.

"Creo que necesitamos del pueblo, que cada persona sea su protectora, que nos cuidemos unos a otros, no va a quedar de otra. En todos los países existen los problemas que hay en México, pero lo cierto es que hay países y poblaciones muy unidas y creo que eso es lo que se necesita".

Revisión. Embajadora de la Unesco, Harriet Turner visitó el ejido El Fénix de Matamoros.

