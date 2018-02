Incógnita, caso de droga en tráiler ligado a alcalde

SALTILLO, COAH.-

SALTILLO, COAH







COMENTAR

Pese a que la semana pasada se dio a conocer que un tractocamión, propiedad del alcalde de Parras de la Fuente, Evaristo Madero, fue asegurado con droga, hasta el momento no se cuenta con información oficial al respecto, por lo que se desconoce cuál es el curso de la averiguación.

De acuerdo al secretario de gobierno, José María Fraustro Siller, aún no concluye la indagación; "El único reporte que tenemos es que se detuvo a un transporte y que es socio del alcalde, lo cual se revisa", dijo.

Además el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Samuel Rodríguez, informó que se encuentran a la espera de la resolución para conocer si en dado caso se solicitaría licencia al alcalde.

"Ante cualquier señalamiento, siempre privilegiaremos la presunción, pero se deben de hacer indagaciones. No es un tema que tiene que ver con la presidencia, si no con su desempeño empresarial".

Por lo que corresponde a la delegación de la Procuraduría General de la República en Coahuila (PGR), no se han dado a conocer detalles al respecto. No obstante, pese a que se solicitó una entrevista con el delegado Fernando Olivas, ésta no fue facilitada.

El pasado viernes se dio a conocer que una tonelada de marihuana fue asegurada por la Policía Federal en la carretera Saltillo-Torreón, la cual era transportada oculta a bordo de un tractocamión.

Fue a las dos de la tarde que se hizo el decomiso a la altura del kilómetro 203+200 de la carretera.

De acuerdo a los hechos la marihuana se encontraba oculta dentro de un vehículo tipo tractocamión acoplado a semirremolque que se trasladaba por la carretera.

La droga y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Tras los hechos el conductor de nombre Manuel (N) fue detenido, no obstante, trascendió que el tráiler era de la flotilla de unidades del alcalde.





Investigaciones. Deberán esperar la resolución para conocer si es necesario solicitar la licencia al alcalde.

Etiquetas: drogamarihuana

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...