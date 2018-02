Planean alternativas para pagar adeudo

EL AYUNTAMIENTO NO CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES

Diferentes estrategias está revisando la alcaldesa María Luisa González Achem, con la finalidad de resolver el conflicto de pago pendiente a los extrabajadores del Municipio, quienes fueron despedidos hace varias administraciones.

Señaló que hasta el momento no se ha solicitado préstamo alguno, sino que se están buscando soluciones y una de ellas es la rifa del automóvil que adquirirán entre regidores y directores de las dependencias, así como la misma presidenta municipal.

"Yo no he pedido ni un peso, he sido muy cuidadosa y me resisto a pedir; nos hemos ido ajustando a lo que tenemos, pero si hay necesidad de solicitar algún préstamos para salvar la situación y resolverla, habrá que hacerse", comentó.

Dijo que una de las alternativas que tiene es llamar a los afectados para entablar el diálogo y buscar que tengan disposición de resolver a favor de ellos, pero sin afectar de manera tan considerable al Municipio, ya que no cuenta con los recursos que se necesitan y está problemática se generó hace 10 años.

Dijo que aunque la ley ordena que al darse la resolución del caso y estar al frente del Ayuntamiento, es obligación responder y solucionar el conflicto, y destacó que tiene toda la disposición de trabajar para poder terminar con esta situación.

"Hago también un llamado a los demandantes a que se acerquen, que nos apoyen y no exijan tal cantidad porque no tiene el Municipio de Lerdo, pero sí tenemos la mejor disposición para resolverles, pero quiero también ya que Lerdo tenga finanzas sanas y quitarle ya tantos pesos de encima al Municipio", argumentó.

Por otra parte, comentó que también espera reunirse está semana con el gobernador, José Rosas Aispuro Torres para saber si podrán contar con algún otro tipo de apoyo, ya que además, él está gestionando a nivel federal, sobre todo en la Secretaría de Hacienda para ver si se puede conseguir ese recurso.

"El gobernador está gestionando en México y veremos qué podemos hacer y qué se nos puede otorgar; está gestionando en Hacienda y seguimos tocando puertas para ver si de la Secretaría de Hacienda puede salir ese recurso que en Lerdo; definitivamente no tenemos para liquidar este adeudo con los extrabajadores", destacó González Achem.

Finalmente, dijo que también tienen contemplados algunos adelantos de recurso y préstamos, pero que todo dependería de lo que apruebe el Cabildo y sobre todo de lo que pueda conseguirse con la Federación.

