Daña sobrecarga a equipo de Hospital General

Ya van dos sobrecargas eléctricas en el Hospital General de Torreón; la primera a mediados de diciembre del año pasado y la segunda, se registró hace unos días.

Mientras la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acude a la clínica para elaborar un dictamen, el mastógrafo se encuentra sin funcionar y también se dañó una centrífuga, "una máquina antigua" que operaba desde el antiguo hospital y que está retrasando los procesos de separación de la sangre en sus diversos componentes.

Derivado de esta falla, también se paró el equipo de Rayos X, "pero lo estoy supliendo con el portátil, con eso estoy tomando las placas para no retrasarlo, digamos que está funcionando", expuso Jaime Ortega Rodríguez, director de la institución médica.

"Esperamos la visita en estos días (de la CFE), si no, yo creo que no vamos a esperar y vamos a actuar, ya levantamos las actas correspondientes. En estos días se hace la licitación en el Estado y de acuerdo a los parámetros, ya una persona se encarga de licitarnos en cuanto a insumos de laboratorio, ahí es donde ya se solicitó la centrífuga, ya para no batallar, esto se va a resolver yo creo que de aquí al miércoles", expresó.

Cabe hacer mención, que desde el mes pasado, se esperaba que quedara listo el mastógrafo, aparato médico que detecta por medio de Rayos X el cáncer de mama. En ese entonces, el director de la clínica, señaló que "fue a mitad de diciembre, se dañaron algunos reguladores, una línea de corriente de esa área, se hizo el diagnóstico, se hizo la minuta y se envió a Saltillo, con autorización de Saltillo, le vamos a entrar nosotros, tenemos a una persona para que arregle la línea y poder alimentar el mastógrafo, una vez alimentado, veremos el daño que pueda tener y tendría que venir gente de Monterrey para lo de la garantía". No fue así.

En el Hospital General de Torreón, diariamente se realizan 15 mastografías a mujeres que oscilan entre los 40 y 69 años de edad. Por el momento, las usuarias están siendo canalizadas al Hospital de Matamoros y al Centro de Salud de Abastos.

Fallas La primera sobrecarga eléctrica fue en diciembre del año pasado. La primera sobrecarga eléctrica fue en diciembre del año pasado. ⇒ Desde entonces, el mastógrafo del Hospital General no funciona. ⇒ En un principio, se les decía a las usuarias que volvieran después. ⇒ Ahora las están canalizando a otras instituciones.

Atención. Al llegar al área de Imagenología, el personal médico informa a las mujeres que el mastógrafo no funciona. (EL SIGLO DE TORREÓN)

