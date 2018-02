Denuncian fallas en servicio médico

TORREÓN, COAH.-

Sigue la inconformidad de la Asociación de Trabajadores Jubilados del exBanco de Crédito Rural en La Laguna por fallas en el suministro de medicina y en el servicio médico en general.

Derivado de una reunión que sostuvo el gremio con personal de la Ciudad de México -entre ellos el apoderado Fernando Escandón y la Coordinación Médica Nacional-, se determinó que los afectados comenzarán a aportar evidencias en las que comprueben que la cadena de Farmacias Economik está incumpliendo con el surtimiento en tiempo y forma de los medicamentos.

"En forma tendenciosa no nos habían invitado a la reunión que se celebró aquí en Torreón con representantes de la farmacia y de la institución médica que nos atiende. Nosotros llegamos y no tuvieron más remedio que invitarnos, esa farmacia nos está provocando muchos problemas en el surtimiento de los medicamentos, cobran la medicina a precios extraordinarios y nos hacen dar muchas vueltas porque dicen que no hay, nos traen a vuelta y vuelta, nos dan vales para que volvamos después o que luego nos mandan la medicina a la casa, ya no estamos en edad de andar con esto, tenemos muchas limitaciones", afirmó Estela González Escareño, representante de la asociación.

Aunque desde el año pasado comenzó esta problemática, el personal de la Ciudad de México, pidió a los adultos mayores que únicamente aportaran pruebas de este año 2018. "Nos pusieron como condición que juntaramos vales de este año, en 2017 fue cuando se originó el problema, cuando empezó a operar Farmacias Economik, en febrero, fue en general, deficiente".

Otra de las quejas, es que el manejo del fideicomiso "ha sido opaco, y los servicios médicos de hospitalización y análisis clínicos presentan deficiencias".

La petición es que se lance una nueva licitación para el servicio de Farmacia y que se cambie de institución de salud.

Según se informó, son más de 1,200 personas afectadas, entre jubilados y dependientes. En su momento, a los trabajadores activos del exBanco de Crédito Rural, se les descontó un porcentaje (5%) de sus salarios que sería destinado para cubrir su pensión y atención médica, entre otros derechos.

Reclamos La Asociación de Trabajadores Jubilados del exBanco de Crédito Rural en La Laguna, también abarca una parte del estado de Zacatecas. ⇒ En reunión, puntualizaron fallas de Farmacias Economik. ⇒ Dicen que no cuenta con la infraestructura ni la capacidad para abastecer oportunamente las medicinas recetadas. ⇒ Este año, hay recetas del 2017 que no se han surtido.

En problemas. Las personas de la tercera edad, están inconformes con el servicio médico.

