Abren boquete en Pensiones

El fondo de pensiones de los trabajadores del Ayuntamiento de Torreón ha sido utilizado en las últimas administraciones como una caja de ahorro y de seguir así se prevén que en un mediano plazo existan problemas para cubrir el pago que se hace a los pensionados.

A diciembre de 2017, el Fideicomiso de Pensiones contaba con 364 millones de pesos de activo total, de los cuales 137 millones están en préstamo a los trabajadores y 43 millones son de una deuda heredada por la pasada administración, que en casi dos años no cubrió las aportaciones correspondientes a la parte patronal y tampoco el descuento que hacía a los trabajadores.

El adeudo llegó a superar los 180 millones de pesos, casi la mitad del activo total, pero en noviembre y diciembre del año pasado el municipio que presidía Jorge Luis Morán, hizo algunas aportaciones dejando sólo la cantidad de 43 millones, sumando el adeudo que también dejaron los organismos descentralizados de más de 1 millón de pesos.

La cantidad considera también los intereses establecidos en la Ley de Pensiones ante el incumplimiento del pago y la actualización de cuotas derivadas de la modificación legislativa hecha en febrero de 2016 y que establece los porcentajes que debe pagar la Tesorería Municipal y los trabajadores.

"Fue un manejo yo diría, libertino si no es que irresponsable; pensiones no tenía dinero porque la presidencia no le pagaba y el poco dinero que tenía estaba fuera, prestado. Pensiones estaba quedándose sin fondos porque no tenía ingresos y tenían muchos egresos por los préstamos exagerados", dijo Guillermo Sánchez Chávez, director de Pensiones.

Actualmente hay 463 pensionados y se prevé que en próximos años la cantidad se incremente de manera considerable. Sin embargo de seguir este manejo financiero los recursos pueden llegar a ser insuficientes para pagar las pensiones.

"La Dirección de Pensiones no es una caja de ahorro, no es un lugar donde los trabajadores ponen dinero para que luego pensiones les preste, los préstamos son una prestación, pero la principal responsabilidad de esta dirección es pagar los sueldos y las prestaciones de los pensionados presentes y futuros y eso es lo que estoy tratando de hacer", finalizó.

