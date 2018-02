Coincide Meade con Tillerson en estar atento con Rusia en elección

GUADALAJARA, JALISCO.-

GUADALAJARA, JALISCO







El precandidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, coincidió con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, en que la posible intervención de Rusia en el proceso electoral mexicano, es un tema que se debe de cuidar.

"Tenemos que ser cuidadosos de cualquier espacio de desinformación. Hoy con diferencia de donde venga la desinformación no ayuda, confunde, genera preocupación y sobre todo, genera espacios en donde la mala información empieza a generar ruido y yo creo que, ese es un tema que habrá que cuidar".

Al término de un foro con militantes del Partido Nueva Alianza (Panal), se le preguntó a Meade -exsecretario de Relaciones Exteriores- su opinión, sobre el señalamiento Tillerson, quién en su visita a México, recomendó a nuestro país estar atento a una posible intervención del gobierno de Rusia en las elecciones federales del 1 de julio.

El encargado de la diplomacia de Estados Unidos expresó que tiene conocimiento que Rusia tiene "tentáculos" en diferentes elecciones en el mundo, por eso le pidió al gobierno mexicano estar atento al tema.

Meade Kuribreña -exsecretario de Relaciones Exteriores, aseguró que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hacer las valoraciones necesarias en la relación con Rusia.

Antes, al participar en un foro con maestros del partido de la educación de Jalisco, Nayarit, Sonora, Sinaloa, entre otros, el precandidato presidencial advirtió que se debe poner atención en los planes de estudio para prevenir el bullying para enfrentarlo como sociedad porque no solo tiene consecuencias en el autoestima, sobre todo consecuencias en la construcción de una cultura de derecho.

Ahí Meade reconoció que de niño no sufrió bullying por el vitíligo que padece. "A mí me dio el vitiligo más grande, yo no fui objeto de bullying por el vitiligo, porque me dio a partir de los 27 años. Es una enfermedad donde la propia reacción inmunológica se va comiendo el pigmento (de la piel) y pues va uno perdiendo algo de coloración, ya que muy en el fondo, yo era blanco pues".

Recordó que es una enfermedad que se exacerba con el estrés. "Entonces cada vez que yo iba cambiando de chamba, cada vez que me que volvían a hacer Secretario de Hacienda, le dábamos otra escaladita al tema del vitiligo", ironizó.





