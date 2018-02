Cuentan que las aguas siguen revueltas en el ayuntamiento de Torreón en cuestiones que tienen que ver con los empleados municipales. Luego del miniparo que hicieron los integrantes de los dos sindicatos, ahora son los agentes de la Dirección de Vialidad, que encabeza Pedro Luis Bernal, quienes andan armando una “revolución” por supuestas irregularidades cometidas por los mandos medios. De acuerdo con versiones que circulan por ahí, los oficiales aseguran que reciben más agresiones de los comandantes que de los ciudadanos, por aquello que había dicho el alcalde Jorge Zermeño de que es posible sancionar a los conductores que les recuerdan hasta la progenitora a los agentes. Según los inconformes el trato que les prodigan sus superiores es, digamos, nada amable...

Al grado de que les han llegado a aplicar castigos por reportar fallas en las unidades sobre las cuales realizan los patrullajes. Pero lo más feo del asunto es que, de acuerdo con subagentes disfrazados de motos destartaladas, ya hay algunos comandantes que, desoyendo las advertencias de don Jorge, han comenzado a aplicar el famoso “tequiliú”, para el cual presionan a los oficiales quienes tienen que “morder” a los conductores para cumplir con las cuotas. Los quejosos dicen que se les hace muy raro que don Pedro Luis o su segundo a bordo, José Luis Díaz, no sepan lo que ocurre con los mandos medios que están haciendo travesuras y abusando de su poder o que, si saben, no actúen en consecuencia. Seguramente ya están planeando cómo meter orden en este penoso asunto.

Al que de plano no le cae el veinte de la relevancia de su trabajo y la necesidad de hablar claro y directo sobre el mismo es al auditor estatal Armando Plata. Y es que al principal fiscalizador de la provincia se le ha hecho mala costumbre la de no responder a las preguntas de la Incómoda Prensa ni las de cualquier ciudadano respecto a las consecuencias de los malos manejos financieros detectados en los ayuntamientos y las cuentas estatales. Sobre las decenas de denuncias que supuestamente la Auditoría Superior del Estado ha presentado desde el sexenio pasado, don Armando no ha querido soltar prenda sobre cuáles instituciones o gobiernos son los señalados. Este hecho genera suspicacias entre quienes creen que dichas denuncias pueden ser utilizadas como bombas electorales durante las campañas que se avecinan. De hecho, dicen, esa fue la razón principal por la cual los diputados locales de oposición aprobaron el punto de acuerdo para que el Congreso le solicitara al auditor un informe detallado sobre las mentadas denuncias. A lo más que ha llegado hasta ahora Plata es a decir que quien tiene que informar es el flamante fiscal anticorrupción, Homero Flores, que es a quien se supone le tocará la investigación de las denuncias. Pero siguiendo los pasos del auditor, el fiscal también se queda callado bajo el argumento de que se puede afectar la averiguación y que quien sípuede decir cómo está el asunto es don Armando en su calidad de denunciante. Es decir, un pin-pon interminable. Pero el colmo llegó la mañana de ayer, cuando se llevó a cabo la reunión de Gobierno Abierto en Piedras Negras, a la que acudieron los representantes de la sociedad civil de las cinco regiones de la entidad y en la que estuvo presente el titular de la Auditoría Superior del Estado. A la hora de las preguntas de la Incómoda Prensa, Plata puso pies en polvorosa aplicando la de “ahorita los atiendo, permítanme ir al servicio porque ya llevamos mucho tiempo en la reunión”. Después de eso, ya nadie lo volvió a ver. Eso sí, antes de finalizar la reunión les dijo a los integrantes de la sociedad civil que para todo eso de la transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto, cuenten con él. Aplausos.

En donde la cosa está que arde es en la ciudad de Monclova, capital del acero, por el estira y afloja dentro del PAN para ver quién será el candidato a la alcaldía en la elección del 1 de julio. Resulta que Gerardo García Castillo, mejor conocido como “el Gallo de Acero”, luego de que le levantaron la inhabilitación que la comisión interna de su partido le aplicó para sacarlo de la jugada un tiempo, anunció que buscará el registro blanquiazul en busca de la candidatura para alcalde para la próxima elección. O sea, al estilo Isidro López, quiere volver a ser mandamás de su municipio. Como secreto a voces se dice que la relación entre él y el actual alcalde no anda muy bien que digamos. Y esto es con todo y que Alfredo Paredes era gente del “Gallo”, quién le consiguió la candidatura para alcalde y le ayudó abiertamente en la campaña, incluso. De todos es sabido que el plan era que don Alfredo iba a llegar a la minialcaldía de un año y Gerardo iba a volver por la de tres. Pero, como dicen por ahí, el poder transforma a las personas y altera todos los planes. Una vez que ganó Paredes y se sintió muy cómodo en la silla máxima del ayuntamiento monclovense, la relación cambió entre ellos. Paredes agarró vuelo en serio al grado de que quiere reelegirse para quedarse en la alcaldía tres años más. Pero don Gerardo ya empezó a moverse y a hacer señalamientos a la actual administración, con el afán de mermar el capital político de su otrora entenado. Los subagentes de Monclovita la Bella dicen que con esto ahora el PAN no la tiene tan fácil de cara a la elección local, porque el PRI eligió como candidata a una empresaria de mucho peso y harto billete, Lulú Kamar, de quien se dice que trae toda la actitud, por lo que García cree que Alfredo no le va a dar pelea y él sí. Falta ver qué dicen los jerarcas del PAN en el estado, que han andado muy calladitos en estos días.

Tal y como lo habían anunciado nuestros subagentes en misivas anteriores, se dio el relevo en la Vicefiscalía de la Laguna de Durango, en donde Zacarías Cabrera había acumulado ya varias pilas de expedientes en contra por travesuras, declaraciones torcidas y malos tratos hacia adentro y hacia afuera de la corporación. Dicen que la fiscal Ruth Medina llevaba fraguando este cambio desde hace varios meses pero que no había procedido hasta no tener, como dicen, todos los pelos de la burra en la mano. Y el cambio no fue asunto de cualquier cosa, porque según los subagentes disfrazados de escritorios desvencijados doña Ruth montó todo un “operativo” al llegar a la Vicefiscalía acompañada de asistentes y hasta observadores de Derechos Humanos. Las malas lenguas cuentan que don Zacarías no quería dejar el cargo y que se aferró a él lo más que pudo, al grado que tuvo que ser casi a la fuerza su retiro. Dicen que al enterarse del relevo, algunos trabajadores de la dependencia que no veían con buenos ojos el desempeño de Cabrera, mandaron pedir un mariachi para tocarle las golondrinas, pero al momento del arribo de los músicos, fueron corridos por el personal de la DEI. En su lugar se queda Daniel Rocha Romo, quien fuera director de la Policía Investigadora y que, a partir de ya, tiene la enorme chamba de enderezar el barco de la Vicefiscalía que llevaba un buen tiempo haciendo agua.

A unos días de que terminen las simulaciones -perdón, precampañas- presidenciales, el panorama no pinta nada halagüeño para el suspirante del tricolor, José Antonio Meade. Y es que más allá del tropiezo del “resolvido”, que tantos memes y chascarrillos ha provocado, y que don Pepe Toño intentó salvar “haciendo planas” de cómo se dice correctamente resuelto, el grave problema del aspirino priista es que no hay una sola encuesta seria que lo ponga, ya no digamos en primer lugar, sino siquiera cerca del área de competencia. Esta realidad ha llevado a no pocos agudos observadores de la cosa pública nacional a pensar que Meade pudiera ser sustituido de último momento por otro “gallo”, que pudiera ser Aurelio Nuño, aunque a la vista de otros sería como ir de Guatemala a “Guatepeor”. Lo cierto es que, hasta el momento, la contienda está entre el candidato eterno del “divino perdón” Andrés Manuel López Obrador, y el Joven Maravilla Ricardo Anaya, de quien hasta ahora sólo se conocen dos cualidades: que sabe alegar como italiano en plena calle y que toca varios instrumentos, incluso al lado de la gran estrella del Movimiento Ciudadano, Yuawi. No obstante, dicen los que saben que la elección está muy lejos de definirse, y esto se debe a un factor que pocos han ponderado hasta ahora: el alto número de indecisos. Esta legión de electores que ha dicho que sí va a votar pero que no sabe todavía por quién, puede ser el factor determinante que dé la sorpresa. Al final, la decisión estará entre sí al Peje o no al Peje. He ahí el dilema.







