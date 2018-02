Desata polémica alumbrado

TORREÓN, COAH.-

CONCESIONARIA DEL SERVICIO NIEGA QUE HAYA SECTORES A OSCURAS Y ASEGURA QUE ESTÁ LISTA PARA EL CENSO

El anuncio del Ayuntamiento de Torreón de revisar técnica y financieramente el servicio concesionado de alumbrado público ha despertado la polémica.

Mientras que la Concesionaria de Alumbrado Público de Torreón (CAPT) negó que haya sectores a oscuras y pidió al gobierno de Jorge Zermeño (PAN) que especifique en qué colonias han detectado fallas en el servicio, organismos empresariales dijeron estar a favor de la revisión planteada por el ayuntamiento.

Como informó ayer El Siglo de Torreón, Zermeño señaló que hay quejas ciudadanas por luminarias sin funcionar y que en algunas colonias la iluminación "no es la más adecuada", por lo que hará una revisión de las condiciones del servicio prestado por la CAPT y si se justifica el pago de 150 millones de pesos que se hace al año.

La respuesta de la empresa se dio ayer a través de un comunicado: "Según los datos de nuestro centro de atención telefónica, no existen actualmente desperfectos fuera de lo normal en el sistema de iluminación tipo led (diodo emisor de luz), que se encuentra funcionando en su totalidad".

Destacó que, según sus registros entregados al municipio, el 98 por ciento de los reportes de falla se atienden y resuelven en menos de 48 horas de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

La CAPT señaló además que hasta ahora el Ayuntamiento no ha especificado a qué colonias o sectores de la ciudad se refieren estas declaraciones, y que hay colonias donde no se ha realizado el cambio de luminarias porque no estaban contempladas en el contrato por no haber sido entregadas al municipio.

Sobre el censo de luminarias que anunció el alcalde Zermeño, la empresa dijo: "puntualizamos que se trata de un requisito contenido en el contrato de concesión, según el cual deben realizarse censos nocturnos semestralmente por parte de personal de la Dirección de Alumbrado Público en compañía de personal de la CAPT".

Dijo también que, de acuerdo con lo que marca el contrato, "la CAPT entregó al municipio en los primeros diez días del año la notificación de que se encuentra preparada para el levantamiento del censo y para la atención de las posibles incidencias que resulten de los recorridos en conjunto con Alumbrado Público".

Estos censos se han realizado ya en años anteriores. El primero fue en septiembre de 2016 y el segundo en julio de 2017. "Los resultados arrojaron un funcionamiento satisfactorio del sistema de alumbrado público", señaló.

Por su parte, Juan Antonio Sifuentes, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), opinó que es positivo que se vaya a transparentar el contrato que se hizo con el proveedor del servicio durante la pasada administración, sobre todo precisó en puntos finos con letra chiquita, a lo cual no se tuvo acceso.

Javier González, presidente de Canacintra Torreón, comentó que aunque en un principio avalaron el proyecto de alumbrado por los ahorros que prometía, desconocen las cantidades de cobros que se hicieron. Dijo que es positivo que se revise el caso ahora con el nuevo gobierno ante los señalamientos que se hacen de colonias sin servicio. (Con información de Y. Ríos y V. Hernández)

