Respaldan a Maduro para su relección

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, recibió ayer el respaldo de los cerca de 600 delegados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para ser candidato en los próximos comicios presidenciales que deberán celebrarse antes de mayo, y dijo que irá a las elecciones con o sin la oposición.

"Aprobado por aclamación y por unanimidad, compañero presidente. Es usted oficialmente el candidato del PSUV", confirmó el primer vicepresidente de este partido, Diosdado Cabello, luego de preguntar a los delegados, durante la plenaria del III congreso de este movimiento, si estaban de acuerdo con la postulación.

Cabello entregó a Maduro el estandarte del partido para que vaya con él "por las calles a defender" el "partido, la patria y a llevarlo con todo el honor que merece".

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano plenipotenciario compuesto solo por chavistas, decretó recientemente que las elecciones en el país tendrán lugar antes de mayo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha anunciado la fecha exacta de las elecciones, y este es uno de los puntos discutidos en los diálogos de esta semana entre el Gobierno y la oposición en República Dominicana, según asesores del antichavismo, que han señalado que no se ha podido establecer un acuerdo sobre esto. La oposición, que aún no ha decidido sobre su participación en las presidenciales, está en desacuerdo con que las elecciones tengan lugar en el primer cuatrimestre del año, ya que consideran que no se podrán dar condiciones "justas" ni "transparentes", y por ello las jornadas de diálogo de esta semana se centraron en el adelanto electoral.

Efe

Mayoría. Los cerca de 600 delegados del Partido Socialista Unido de Venezuela ratificaron a Maduro como su candidato.

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...