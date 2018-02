Apuesta por un Frente fuerte

EN EL EQUIPO DE CAMPAñA DEL JOVEN PANISTA TODAVÍA ES DIFÍCIL ADVERTIR LOS LIDERAZGOS

En el equipo estratégico de Ricardo Anaya faltan nombres de panistas conocidos, a pesar del apoyo y la colaboración de líderes como Diego Fernández de Cevallos, Santiago Creel, Ernesto Ruffo, Juan Carlos Romero Hicks y Gustavo Madero, entre los de más peso. Suenan, en cambio, jóvenes políticos como Damián Zepeda y Édgar Mohar, uno de los hombre de más confianza de Anaya, desde su campaña por la presidencia nacional del PAN.

En su campaña además deberá integrar a perredistas y militantes del Movimiento Ciudadano, como parte de la alianza que le dio vida a la coalición Por México al Frente. Aunque hasta ahora los apoyos todavía no son tan visibles, pues los tiempo electorales están en la etapa de la precampaña que busca los apoyos de sus propios partidos.

Por lo pronto, ya lo acompañan los dirigentes nacionales del PRD, Manuel Granados, y del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. En su equipo de campaña todavía es difícil advertir los liderazgos y el papel que cada uno está desempeñando.

Los poco conocidos

Roberto Trad Hasbun. Ex priista, consultor internacional en comunicación estratégica y comunicación política, es socio director de la consultora Instituto de Artes y Oficios para la Comunicación Estratégica. Trabajó con el PRI en Torreón y está vinculado con Alejandra Sota, quien fungió como vocera en el sexenio de Felipe Calderón y ha sido asesora de los priistas Eruviel Ávila, Rubén Moreira y Alfredo del Mazo. Fue director ejecutivo de la campaña Diles que Voten, que promovió la participación electoral de los latinos en Estado Unidos. Ha participado en 35 campañas políticas (presidenciales, estatales, legislativas y municipales) en México, Ecuador, El Salvador y Colombia, y es uno de los creadores del Método Compass para el diseño de campañas electorales.

Tiene maestría en ciencias políticas y sociales por la New School for Social Research de Nueva York, es profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, y coautor del libro "El arte de la guerra electoral", cuya segunda edición se publicó bajo el sello de Grijalbo en febrero de 2012. Fue director académico del diplomado ¿Cómo ganar la guerra electoral?, que impartió The Washington Center, en Washington D.C.

Juan Pablo Piña Kurczyn. Diputado, hijo del ex gobernador de Puebla Mariano Piña Olaya, fue jefe de oficina de Rafael Moreno Valle, en el gobierno estatal poblano, y a su vez operó para Anaya en ese estado.

Licenciado en derecho por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en derecho de la empresa por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España (2004-2005), y una maestría en derecho internacional por la Universidad de Panthéon-Assas -París II-, Francia. Fue docente de derecho internacional privado y derecho corporativo en la UIA (2006-2015).

De 2008 al 2010 fue socio director de la firma Piña Kurczyn Consultores Jurídicos en la Ciudad de México y trabajó en el gobierno del estado de Puebla como secretario de Servicios Legales, en la CNDH tuvo el cargo de visitador general en el periodo 2012-2013, y fue secretario general de la Fundación Colosio del PRI.

