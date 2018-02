Revira concesionaria al Ayuntamiento; 'no hay colonias a oscuras'

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Luego de que el alcalde Jorge Zermeño señalara que debido a que hay quejas ciudadanas por luminarias sin funcionar y que en algunas colonias la iluminación "no es la más adecuada", se hará una revisión de las condiciones del servicio prestado por la Concesionaria de Alumbrado Público de Torreón (CAPT), ésta rechazó que haya desperfectos y la existencia de colonias "a oscuras".

Como El Siglo informó hoy, el servicio concesionado de alumbrado público de Torreón está en la mira de las autoridades municipales, quienes han anunciado una revisión técnica y financiera del mismo.

Mientras Zermeño aseguró que con la revisión se establecerá la capacidad de atención a las fallas en el servicio por parte de la CAPT así como si se justifica el monto de los pagos que se cubren, el tesorero Jaime Hernán Sirgo refirió que se llevará a cabo un censo.

Sobre esto, en un comunicado, la CAPT señaló que según registros de la Concesionaria, entregados al Municipio, "el 98% de los reportes de falla se atienden y resuelven en menos de 48 horas de acuerdo con lo estipulado en el contrato de concesión" y que según los datos de su centro de atención telefónica, "no existen actualmente desperfectos fuera de lo normal en el sistema de iluminación tipo LED, que se encuentra funcionando en su totalidad. Hasta ahora el Ayuntamiento no ha especificado a qué colonias o sectores de la ciudad se refieren estas declaraciones y hay que señalar que hay colonias donde no se ha realizado el cambio de luminarias porque no estaban contempladas en el contrato de concesión por no haber sido entregadas al Municipio".

Y respecto al censo de luminarias que anunció el alcalde Jorge Zermeño, indican que se trata de un requisito contenido en el contrato de concesión, según el cual deben realizarse censos nocturnos semestralmente por parte de personal de la Dirección de Alumbrado Público en compañía de personal de la Concesionaria.

Asegura la CAPT que tal como lo estipula el contrato, entregó ya al municipio en los primeros diez días del año la notificación de que se encuentra preparada para el levantamiento del censo y para la atención de las posibles incidencias que resulten de los recorridos en conjunto con la Dirección de Alumbrado Público, y que éstos resultados se documentarán mediante oficio.

Este tipo de censos, indican, consisten en "recorrer todas las calles y avenidas de Torreón para checar lámpara por lámpara las más de 58,000 luminarias LED que hay en toda la ciudad. Las lámparas deben de estar prendidas al 100% para considerarse sin ningún problema".

El proceso, dicen, se encuentra a cargo de un equipo de trabajo conformado por personal de mantenimiento interno y un supervisor del Ayuntamiento de Torreón por sector. El censo debe realizarse en los 60 sectores de la ciudad.

Y agrega la CAPT que estos censos se han realizado ya en años anteriores; el primero en septiembre de 2016 y el segundo en julio de 2017, al tiempo que aseguran que "se está coordinando con la Dirección de Alumbrado Público el inicio del censo 2018, para la realización de las revisiones correspondientes y que tienen una duración aproximada de cuatro meses".

Finalmente, afirman que los resultados de los censos previos, "arrojaron un funcionamiento satisfactorio del sistema de alumbrado público", reiterando que en base a esto pueden asegurar que "no existen sectores de la ciudad que se encuentran a oscuras".





El servicio concesionado de alumbrado público de Torreón está en la mira de las autoridades municipales, quienes han anunciado una revisión técnica y financiera del mismo. (ARCHIVO)

Etiquetas: alumbrado publicoalumbrado torreon

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...