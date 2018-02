Asegura Siboldi que no cambiará estilo

Humberto Vázquez Frayre

Torreón, coah.- Los Guerreros no modificarán su forma de jugar en la Liga MX. Al menos así lo harán el próximo sábado, cuando reciban en el Estadio Corona a los Xolos de Tijuana.

Así lo dejó claro el director técnico de Santos Laguna, Robert Dante Siboldi, quien espera no tener mayores sorpresas en la cancha, tal como ocurrió la semana anterior en el puerto jarocho frente a los Tiburones Rojos.

"No hemos cambiado, hay rivales que te dejan (hacer) más que otros (Veracruz) no nos dejó jugar, salió a presionarnos, luego nos golpeaban sin dejar de crecer las jugadas, con una impresionante cantidad de faltas cometidas, pero no pudimos desarrollar nuestro futbol" dijo al finalizar la práctica albiverde de este jueves en el TSM.

El charrúa aceptó, que visualizó de una manera a los escualos y la estrategia simplemente no resultó, aunque ya tiene definido el sistema a implementar en el Corona ante los bajacalifornianos.

De Xolos dijo: "Es un equipo equilibrado y competitivo pero creo que van a esperar, a que cometamos un error y contragolpear para conseguir el resultado, seguimos trabajando en nuestras fortalezas, en maximizar virtudes y minimizar defectos".

Robert Dante reiteró que trabajan de la misma manera, tratando en base del análisis del partido anterior, mejorar los detalles y los posibles errores que tuvieron.

"Ya en la mira el siguiente rival, con la misma línea, variando ejercicios y entrenamientos, pero el objetivo y la idea de juego no cambia, convencido que el equipo se ve bien, están cómodos y los chicos tienen más opciones y llegadas a gol, corrigiendo la defensiva".

Indicó que si bien le ha tocado anotar a Djaniny y estar en el tope en la tabla de goleo individual, Julio Furch tiene un gran mérito por el gran trabajo que hace, de retener la pelota, jugar de poste y generar espacios, además de abrir el campo y tener jugadas por los costados.

Habló del gran abanico de opciones que tiene a la ofensiva: "Son las variantes que podemos tener, también está (Jonathan) Rodríguez, (Jesús) Isijara, Cris (Martínez) cuando le toque, Osvaldo (Martínez) que tiene disparo de media distancia, Brian (Lozano) que cuando entra lo hace bien, como contra Veracruz que fue quien con velocidad desequilibró".

En tono enérgico, el uruguayo expresó que Santos va por buen camino, aunque pareciera que todo se fue a tierra tras el empate conseguido en Veracruz.

"Xolos es un rival con otra idea, tiene los mismos puntos que los líderes, no ha perdido y no le han metido gol, pero es un nuevo reto y es en nuestra casa, que debemos hacer valer la localía".

Para el estratega verdiblanco, todos los equipos tienen una complicación específica, una situación para ver como pueden hacerles daño y neutralizarlos, ya que todos les juegan diferente.

"Tengo al equipo idóneo para pelear y conseguir el objetivo, hacerlo en cada partido, creyendo que somos un equipo competitivo y podemos pelearle a cualquier, pero si dejamos de hacer cosas, podemos perdemos con cualquiera".

Aunque no lo mencionó, a Siboldi no le agradó que su portero Jonathan Orozco no viera acción siquiera un minuto en el amistoso que sostuvo México en San Antonio, Texas, frente a su similar de Bosnia y Herzegovina.

Sabor 'agridulce'

El semblante del timonel santista fue claro del descontento generado, pero habló de lo sucedido.

"Es un tema complicado, me hubiera gustado que jugara Orozco, pero es bueno que lo convoquen, me agrada, aunque sería completo si jugara", aseveró.

Agregó que deben apoyarlo, además de disfrutar y sentirse felices por la convocatoria, ya que en la selección nadie les regala nada, por algo son convocados y ya es decisión del técnico, si juegan o no.

"La prioridad es la selección, nosotros tenemos jugadores que pueden solventar estas circunstancias, el que sea seleccionado te da un plus", dijo.

El director técnico del Santos Laguna, Robert Dante Siboldi, durante un entrenamiento del primer equipo santista. (Fotografía de Jesús Galindo)

