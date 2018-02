Niegan utilizar informes de la CNBV en acusación contra Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO

Un juez federal negó a la Procuraduría General de la República (PGR) requerir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) diversos informes bancarios en los que sustenta la acusación de delincuencia organizada y "lavado" de dinero contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

La PGR pretendía formalizar los informes que ya obran en la carpeta de investigación seguida contra el ex mandatario, sin embargo, el juez Gerardo Moreno García lanzó un llamado de atención a los fiscales encargados del caso.

Además, concedió a la defensa del ex gobernador una ampliación del término para realizar una investigación a favor del imputado por seis meses, mismos que también podrá utilizar la PGR para recabar más pruebas.

Durante la audiencia de acto de investigación realizada en la causa penal número 97/2016 contra el ex mandatario, el juez inició el debate con la participación de la PGR sobre la solicitud de los informes de la CNBV.

La fiscal Nelly Magaly Nabor solicitó iniciar el debate con la posibilidad de ampliar el plazo para la realización de la investigación complementaria.

El juez indicó a la fiscal que la diligencia estaba programada para resolver dos cuestiones en específico y que ella no le indicaría de qué modo presidir la audiencia.

Ante el extrañamiento, la fiscal reformuló su participación y solicitó formalmente el requerimiento a la CNBV para que rinda informes fiscales relacionados con empresas y personas vinculadas con la red de "lavado" de dinero supuestamente encabezada por Duarte de Ochoa.

El juez reviró la solicitud que la procuraduría realizó desde julio de 2017, un plazo de seis meses para realizar su investigación complementaria y cinco días antes de su vencimiento, el 22 de enero pasado, solicitó los informes como acto de prueba.

La fiscal indicó que durante ese tiempo la PGR se dedicó a recabar documentación sobre asistencia jurídica internacional con el gobierno de Suiza, a quien requirió detalles sobre las cuentas bancarias supuestamente utilizadas por Duarte para blanquear los fondos desviados mediante contrataciones públicas de Veracruz.

"Si ustedes solicitaron el 22 de julio de 2017 tiempo para hacer su investigación complementaria, lo que debería decirme ahora es que desde entonces pidió la información a Suiza, aunque regularmente salen los fiscales con que piden la información dos días antes del cierre de investigación complementaria", observó el juez.

Con ese amargo trago inició el debate en el que la defensa de Javier Duarte, encabezada por el abogado Marco Antonio del Toro señaló que los informes solicitados por la PGR forman parte de la carpeta de investigación y pretendía "disfrazar" el error en el que incurrió al violar el secreto bancario del imputado.

"El ministerio público pretende disfrazar un saneamiento haciéndolo ver como una solicitud técnica de investigación con autorización judicial, esto falta a la lealtad pues todas y cada una de las investigaciones que se piden ya están incluidas en la carpeta de investigación", indicó.

La fiscal confirmó que los informes ya obran en la carpeta y explicó que la solicitud se fundamentó en el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que consideró inconstitucional la facultad de los ministerios públicos para solicitar información bancaria sin previa autorización de un juez.

"El ministerio público confesó que recabó pruebas pasando sobre los derechos que la Constitución garantiza. El ministerio público no quiere investigar, lo que quiere es sanear para, ahora sí, respetar derechos fundamentales", respondió del Toro.

El abogado solicitó al juez seis meses de prórroga para reunir pruebas a favor de su cliente y se opuso a que este plazo beneficie a la PGR, debido a que agotó el término máximo de seis meses que le concede la ley.

El juez Moreno García negó la petición de los informes bancarios debido a que obran en la carpeta de investigación.

"Si el ministerio público dijo que esos datos están en la indagatoria no puedo acceder a que investigue algo que está siendo investigado", dijo.

Advirtió a la defensa del ex mandatario que en esta etapa del procedimiento no es posible resolver si la información obtenida a través de CNBV es ilícita o no.

Se dirigió al propio Javier Duarte para explicarle que la prórroga podría generar que sea sentenciado hasta dentro de un año más, el ex gobernador negó tener algo que agregar, el juez concedió el término solicitado.





