Cisneros dice haber vivido lo mismo que Alanís

Ronaldo Cisneros, actual delantero de las Chivas, habló para la cadena ESPN sobre algunas circunstancias que ha vivido durante su carrera y recordó que en Santos, su antiguo club, vivió una situación similar a la de Oswaldo Alanís.

"Un poco parecido a la de Oswaldo (Alanís); yo tenía contrato con Santos y la verdad que yo pensé que, ellos me ofrecieron una renovación, que no era lo mejor para mi y decidí no firmar, y decidieron apartarme a la Segunda División, pero no pasó a mayores", reveló en entrevista para dicha cadena el canterano de los Guerreros.

Además, Cisneros dijo que eso le ayudó a ser más fuerte, pues lo tomó con mucha calma y dejó todo en las manos de Dios, mismo que, a su criterio, se encargó de acomodar todo hasta su fichaje con Chivas.

"Lo tomé con calma y yo sabía que no estaba haciendo nada malo, y pues gracias a Dios, él fue el que obró para que se diera mi llegada a Chivas, algo que a mi me puso bastante contento, un club con demasiada historia", declaró el lagunero.

