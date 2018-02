A 40 años de Grease

TORREÓN, COAH.-

Hoy en día, los chavos de ese entonces son personas maduras que recuerdan ese largometraje protagonizado por John Travolta y Olivia Newton-John. Ella de igual manera fue conocida por cantar uno de los temas de la cinta, Hopelessly Devoted To You.

El diario El País recordó en su edición en línea el 40 aniversario de la llegada del filme a las salas. Travolta y Newton-John se convirtieron en una de las parejas más queridas del cine gracias a Grease.

Han pasado 40 años desde el exitoso musical y, a pesar de que en estas cuatro décadas sólo han vuelto a trabajar juntos una vez (Tal para cual, en 1983, que pasó sin pena ni gloria), cada vez que se encuentran dan muestras de la devoción que sigue existiendo entre ellos, mientras al resto del mundo le recuerdan el paso del tiempo.

Travolta, de 63 años, y Newton-John, de 69, se encontraron el pasado sábado en una gala celebrada en Los Ángeles en la que compartieron escenario. Allí intercambiaron algunas frases como Danny Zuko y Sandy Olsson, los inolvidables personajes que enamoraron al público convirtiendo a Grease en el musical de más éxito de Hollywood que llegó a recaudar 393 millones de dólares en la taquilla mundial.

"No podría haber hecho la película si no hubiese conocido a John, porque no estaba segura de hacerla. Él me convenció", dijo la intérprete y cantante el sábado.

Desde entonces, ninguno de los dos actores han protagonizado un taquillazo igual. John Travolta vivió un declive en su carrera tras esa película, que logró remontar con su trabajo en Pulp Fiction (1994), que le valió su segunda candidatura a un Oscar.

No sería hasta 2007 que volvería a hacer un musical, Hairspray. Y en 2012 demostraría de nuevo sus dotes como cantante en un disco de villancicos junto a Olivia Newton-John que volvió a evidenciar que nunca harán juntos nada con tanto éxito como Grease.

Recientemente, ha seguido los pasos de muchos de sus colegas de profesión y se ha lanzado a la televisión para interpretar al abogado Robert Saphiro en la serie American Crime Story: OJ Simpson Vs People.

Olivia Newton-John lleva unos años protagonizando titulares más por su vida privada que por su trabajo. Desde que le fuera diagnosticado un cáncer de pecho en 1992, la intérprete dedica gran parte de su tiempo a recaudar fondos para luchar contra la enfermedad, que el pasado mes de mayo anunció que le había vuelto a aparecer.

"Estoy agradecida por la experiencia porque sin ella no habría hecho muchas de las cosas que he hecho en mi vida. Me ha enseñado compasión por aquéllos que pasan malos momentos", dijo Newton-John sobre la enfermedad recientemente en una entrevista. Además, en el último año se ha convertido en noticia después de que se descubriera que el novio que ella dio por muerto en 2005 en realidad está escondido desde entonces en un pueblo del Pacífico mexicano.

Una anécdota: el pasado sábado Olivia Newton-John reveló que todavía guarda las ajustadas mallas negras del número final de Grease, You're The One That I Want. Y anunció que las va a subastar este año, coincidiendo con el 40º aniversario de la película, para recaudar fondos.

Lo que no sabías de la cinta Te dejamos unos datos curiosos de Grease: Te dejamos unos datos curiosos de Grease: Jeff Conaway estaba realmente enamorado de Olivia Newton-John, y se ponía nervioso cuando estaba a su lado. Terminó casándose con su hermana. Carrie Fisher fue considerada para el papel de 'Sandy'. A Jaime Donnelly le estaban saliendo canas y tuvieron que teñirla de negro para el rodaje. A pesar de que los actores estaban interpretando a estudiantes de secundaria, eran en realidad mucho más mayores.

