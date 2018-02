Se agudiza crisis de vacunas

NO HAY FECHA DE ENTREGA

Desde el miércoles de la semana pasada, se terminaron las vacunas contra el Rotavirus y la BCG (Bacilo de Calmette y Guérin) en la Jurisdicción Sanitaria VI, esto aunado a que desde hace más de 20 días, hay desabasto de las inmunizaciones contra la Hepatitis B y la DPT que protege contra la difteria, tos ferina y tétanos.

El jefe jurisdiccional, César Del Bosque Garza, dijo que esta situación prevalece en la mayor parte del país y que, al igual que el año pasado, es un problema con la producción de biológicos a nivel mundial, razón por la que no existe una fecha para que lleguen las vacunas a la región.

"Dimos aviso a la doctora Martha Romero (subdirectora de prevención y promoción de la salud en la Secretaría de Salud en el Estado) y de ahí se sube a nivel federal para que se haga el surtimiento y de ahí se baja a todas las jurisdicciones, que también lo está haciendo el Seguro Social y el ISSSTE y todas las instituciones porque no hay", mencionó.

Del Bosque Garza, pidió a las madres de familia "que no se preocupen, decirles que estén tranquilas, es un problema universal, no hay un abastecimiento por el orden de los laboratorios internacionales".

Hace una semana, algunas madres de familia, manifestaron su molestia por el desabasto de vacunas. "Desde octubre me traen dando vueltas, primero batallé con la rotavirus y ahora con la de la hepatitis, total que si no es una vacuna, es otra", señaló Laura, una mamá.

En ese entonces, César Del Bosque Garza, dijo que las vacunas estaban por llegar, pero no mencionó una fecha. "No se desesperen, cuando llegue se les pone, no pasa nada", comentó.

Pero Laura respondió: "Dicen eso, pero por algo los pediatras te piden que la busques en todos lados. Voy a ir al Hospital Militar, pero dudo que la tengan, se supone que en la Jurisdicción es donde llegan primero las vacunas".

Es importante mencionar que en julio del año pasado también hubo escasez de la vacuna DPT, además de la Td y la Triple Viral. Lo mismo pasó con la vacuna BCG (Bacilo de Calmette y Guérin), contra la tuberculosis.

En ese entonces, la Jurisdicción Sanitaria, justificó el desabasto de esta última inmunización, diciendo que se trataba de un problema de la federación que también se presentó "a nivel mundial".

Sin solución Faltantes. Faltantes. ⇒ Hay desabasto en la región de cuatro vacunas. ⇒ Faltan inmunizaciones contra el Rotavirus, la BCG, contra la Hepatitis B y la DPT. ⇒ El año pasado, también se terminaron. ⇒ No hay fecha de arribo.

Inmunizaciones. La Jurisdicción Sanitaria VI dice que el desabasto es debido a un problema con laboratorios internacionales.

