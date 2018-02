Señalamientos a Casa Hogar, 'fuera de lugar'

TORREÓN, COAH.-

Guillermo Covarrubias Castro, exdirector del Sistema DIF Torreón dijo que los señalamientos que hizo la administración de Jorge Zermeño respecto a que la Casa Hogar se recibió en malas condiciones "son antiéticos y están fuera de lugar".

"Mejor cuestióneles el presupuesto que tienen, ¿qué van a hacer con el presupuesto?, se supone que ellos tienen un presupuesto más amplio que el que a mí me dieron, debe de ser mayor a 80 millones cuando yo operaba con 70 millones... tienen presupuesto para que en vez de que estén señalando se pongan a chambear, ya es un gobierno, ya no es campaña ni oposición eh, no tuve señalamientos en la entrega-recepción", mencionó.

Pese a que este medio de comunicación pudo documentar con fotografías las malas condiciones en las que se encuentra el inmueble, el exdirector del DIF agregó que "ya un mes después, esos detallitos se me hacen fuera de lugar, ellos ya tienen un mes administrando".

Como se informó oportunamente, Guadalupe Valdés Segura, directora en esta administración de la Casa Hogar de DIF Torreón, señaló que el edificio se había recibido en condiciones "deprimentes".

La cocina estaba sucia y llena de cucarachas y roedores, además de que otras áreas de la casa como los dormitorios y los sanitarios estaban deterioradas. Incluso, se pudo constatar que los archiveros, en donde se guardan los expedientes de los menores, no están bajo llave y algunos, ni siquiera tienen manijas.

La funcionaria también indicó que la mayoría de las niñas estaban infestadas de piojos y liendres y que había otros pequeños "con caras enojadas, muy tristes, deprimidos y descuidados".

"Y le digo, ya es un mes, ya ellos tienen presupuesto, ya tienen que hacer las cosas, por eso se ganó, a ellos les corresponde hacer la chamba, un mes después, no recuerdo que me lo hayan señalado. No entiendo cuál sea el concepto de que digan que están en malas condiciones, me llama la atención que un mes después hagan ese señalamiento... ya tienen un mes, ellos ya debieron de haber pintado, de haber hecho lo propio", expuso Covarrubias Castro.

Dijo que la entrega recepción se realizó el 28 de diciembre de 2017 y que, según su percepción, la Casa Hogar y el DIF en general, se entregó operando de manera normal.

Condiciones. El Siglo de Torreón realizó un recorrido por la Casa Hogar y se pudo corroborar el mal estado que guarda el edificio.

