Cuestiona Zermeño estado de patrullas

"Juzguen ustedes mismos", dijo el alcalde Jorge Zermeño al recorrer un espacio de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública donde se encuentran alrededor de 50 vehículos que sirvieron para Vialidad y para la Policía de Torreón y ahora están descompuestos.

No pagaron los seguros. "Por ahí hay quienes dicen que no estaban asegurando los vehículos, y todos estos estaban asegurados. Si estaban asegurados, por qué no los repararon, o sea, no pagaban los seguros?", preguntó.

Expresa que "toda esta chatarra, pues debió haber tenido un seguro, si algún vehículo choca o le pasa algo para eso se paga el seguro".

A pregunta si el Fideicomiso para la Seguridad Pública no funcionó como debiera, Zermeño Infante expresó, "juzguen ustedes, yo lo que les digo es que ahorita todos los vehículos que están funcionando, están asegurados y hoy quedan asegurados los que faltaban, todos los que arrendamos están asegurados y lo mismo las camionetas nuevas que regaló el gobernador".

Pese a sus cuestionamientos, el alcalde afirma que los vehículos que se encuentran en los patios de la Policía de Torreón donde ahora también funciona la Dirección de Vialidad, "se va a reparar lo que se pueda reparar, lo que no, pues ni modo, se tendrá que desechar".

En la puesta en marcha del curso de manejo defensivo y táctico para agentes de vialidad y policiacos, les encargó que cuidaran las nuevas unidades automotrices y mejoren la percepción que tienen los ciudadanos de ellos de manera que les tengan confianza. Por eso les recomendó que no sancionen en forma arbitraria a automovilistas.

Informó también que para este mes de febrero será creada la Secretaría de Seguridad Pública. El fin de la Secretaría es unir esfuerzos entre las dos corporaciones bajo un mando, "no es nada nuevo, así fue durante muchos años, yo lo que busco es que tenga mayor rango y aprovechar la oportunidad de vigilancia que pueden realizar las dos corporaciones".

Una vez que ya funciona la Academia de Policía en la Unidad Deportiva señala que seguirá avante la capacitación de manera que en 6 meses se tendrá más policías municipales. "Ahorita ya hay reclutamiento y estamos platicando con el área de Control y Confianza porque tienen que pasar los exámenes, es previo y estoy platicando para que no se detenga la capacitación estamos becando jóvenes para que empiecen a estudiar ya hicimos un preexamen y próximamente esperamos que vayan a realizar sus exámenes.

