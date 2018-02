Amenaza consejero jurídico de Chihuahua a periodistas por críticas

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.-

El consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, Maclovio Murillo Chávez, lanzó amenazas a los periodistas y medios de comunicación que efectúan críticas a la administración de Javier Corral Jurado.

“Mira cabrón, si yo fuera el pinche p… secretario de Gobierno ya te hubiera chingado, pero no soy”, dijo riéndose en un audio que fue enviado al portal La Opción de Chihuahua.

El material auditivo contiene una grabación de 24 minutos en el que alguien le pregunta: ¿Que haría si fuera secretario?

A lo que él contesta: “No, no me preguntes, pero yo sabría qué hacer (risas), es que, pendejo no soy, ¿verdad?”

-Pero el secretario no tiene poder, se le responde.

-“Por eso, porque es pendejo. Pero yo si sabría cómo hacer valer la charola, eh. Por las buenas o por las malas, yo si la haría valer, pero no soy. Yo soy un venadito que habita en la serranía”.

El consejero jurídico del estado se refería a las críticas que ha recibido la administración estatal por parte de los medios de comunicación, refiere el portal.





