Rams y Chiefs jugarán en Estadio Azteca

La NFL regresará a México con el partido entre Rams de Los Ángeles y los Chiefs de Kansas City, que se llevará a cabo en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México.

El Comisionado de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), Roger Goodell, lo informó en la conferencia de prensa en Minneapolis, previa al Super Bowl LII. La fecha y hora del partido se determinarán en conjunto con el lanzamiento del calendario de la NFL esta primavera.

El juego en México es el cuarto encuentro internacional confirmado para 2018 y se suma a los tres que se realizarán en Londres.

En noviembre pasado, NFL y la Secretaría de Turismo de México participaron en un acuerdo para jugar tres partidos de temporada regular de la NFL entre 2019 y 2021, pues el anterior cubría los juegos de 2016 a 2018.

“En las últimas dos temporadas, vimos la extraordinaria pasión que existe por el futbol americano de la NFL en México. Estamos entusiasmados por otro evento memorable en el Estadio Azteca, ahora con los Rams de Los Ángeles y los Chiefs de Kansas City en la Ciudad de México en 2018", expresó Goodell.

Ambos equipos jugarán su primer partido de temporada regular en México la próxima temporada. Los Chiefs jugaron un partido de pretemporada contra los Dallas Cowboys en Monterrey, México, el 5 de agosto de 1996, cuando ganaron 32-6 a los Dallas Cowboys.

“El sur de California y México comparten fuertes lazos históricos y culturales, y este juego brindará la oportunidad de celebrar la conexión especial entre estas dos regiones”, apuntó E. Stanley Kroenke, propietario y presidente de los Rams.

Añadió que es genial participar de nuevo en los juegos internacionales de la NFL y trabajar con la Liga para hacer crecer los juegos en el extranjero.

“México tiene una de las mayores bases de aficionados de la NFL en el mundo y estamos muy contentos de llevar el futbol americano de los Rams a los millones de aficionados allí”, subrayó.

El presidente y CEO de Kansas City Chiefs, Clark Hunt, también celebró ser parte de las iniciativas internacionales de la NFL.

“El apoyo a la NFL en México ha crecido significativamente desde nuestro viaje inicial en 1996. Esperamos volver a México y conectarnos con una nueva generación de aficionados esta temporada”, señaló.

It’s official: @Chiefs vs @RamsNFL in Mexico City, 2018!



¡¡Es oficial!! @RamsNFL y @Chiefs jugarán una nueva edición de #NFLMéxico este 2018. pic.twitter.com/98uEwweuCN