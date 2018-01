'Fuera de lugar', acusaciones sobre Casa Hogar: exdirector

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Guillermo Covarrubias Castro, exdirector del Sistema DIF Municipal, dijo que “no escondió absolutamente nada” y que no avala los señalamientos que hizo la administración de Jorge Zermeño respecto a que la Casa Hogar a cargo de la citada dependencia se recibió en condiciones deterioradas. “Inclusive hasta Astrid (Casale, presidenta honoraria del DIF), anduvo visitando la casa, ella vio todo, no se escondió nada como para que un mes después salgan con cosas de ese tipo, ahí anduvimos en la entrega recepción”, expuso.

Pese a que este medio de comunicación pudo documentar con fotografías las malas condiciones en las que se encuentra el inmueble, Covarrubias Castro agregó que “ya un mes después esos detallitos se me hacen fuera de lugar, ellos ya tienen un mes administrando".

“Y le digo, ya es un mes, ya ellos tienen presupuesto, ya tienen que hacer las cosas, por eso se ganó, a ellos les corresponde hacer la chamba, un mes después, no recuerdo que me lo hayan señalado. No entiendo cuál sea el concepto de que digan que están en malas condiciones, me llama la atención que un mes después hagan ese señalamiento... ya tienen un mes, ellos ya debieron de haber pintado, de haber hecho lo propio”.

Dijo que la entrega recepción se realizó el pasado 28 de diciembre de 2017 y que, según su percepción, la Casa Hogar y el DIF en general, se entregó en operaciones normales. El exdirector, también negó que las niñas estuvieran infestadas de piojos y liendres e insistió que los señalamientos de la administración actual, son “antiéticos”.

Como se informó oportunamente, Guadalupe Valdés Segura, directora en esta administración de la Casa Hogar de DIF Torreón, señaló que el edificio se había recibido en condiciones “deprimentes”. La cocina estaba sucia y llena de cucarachas y roedores, además de que otras áreas de la casa como los dormitorios y los sanitarios estaban deterioradas. También indicó que la mayoría de las niñas estaban infestadas de piojos y liendres y que había otros pequeños "con caras enojadas, muy tristes, deprimidos y descuidados".





Pese a que este medio de comunicación pudo documentar con fotografías las malas condiciones en las que se encuentra el inmueble, Covarrubias Castro agregó que “ya un mes después esos detallitos se me hacen fuera de lugar". (EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: DIF torreoncasa hogar

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...