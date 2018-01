Analizan apelar sentencia de elementos de Fuerza Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-

Al terminar el juicio oral en contra de dos exelementos de Fuerza Coahuila del grupo de reacción, encontrados culpables del delito de extorsión en contra de una mujer y su familia en Piedras Negras, tanto la defensa de los acusados como el propio Ministerio Público, contemplan presentar recursos de apelación.

La defensa de los dos ex elementos policíacos del Estado consideró que no se tomaron de forma objetiva los argumentos presentados, aunque reconoció que no fue tan severa la condena como lo había solicitado el Ministerio Público.

Sergio César de la Garza Contreras, abogado defensor, refirió que van a apelar la sentencia y manifestó seguridad de que a los magistrados no les "temblará" liberar a sus clientes.

Caso. Dos expolicías de Fuerza Coahuila fueron encontrados culpables de extorsión.

