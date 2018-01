Vaqueros, en casa

TORREÓN, COAH.-

Presidente de la LMB confirma al Unión Laguna en Torreón, aunque aclara que sigue en venta

Durante la clausura de la asamblea de dueños de la Liga Mexicana de Beisbol, el presidente del circuito, Javier Salinas, confirmó que Vaqueros del Unión Laguna se quedará en Torreón para la temporada 2018, además de declarar que el equipo sigue a la venta.

Tras finalizar la penúltima reunión de los dueños de equipos, antes de que se cante el "playball" en la primera temporada de 2018, Salinas compareció ante los medios de comunicación en el salón de un hotel del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, de la Ciudad de México. Luego de compartir diferentes aspectos innovadores que presentará la Liga Mexicana de Beisbol durante las temporadas de 2018.

El presidente del circuito atendió preguntas de los representantes de los medios de comunicación, donde ante la cuestión expresa del futuro de Vaqueros Unión Laguna, fue tajante al asegurar que el equipo se quedará en esta ciudad.

"Como lo ha manifestado el señor Érik Arellano, hoy el equipo está en Torreón, está para jugar. Ya veremos si lo arma más o no, ésa ya será su decisión, pero el equipo está para jugar. Sigue en venta, si ésta se produce, próximamente les estaremos informando", declaró Javier Salinas durante la conferencia de prensa.

De esta manera, puso fin a las especulaciones sobre si el equipo ya había sido vendido y que los nuevos dueños operarían a la franquicia durante 2018, por lo pronto, Vaqueros Unión Laguna sigue siendo propiedad del Grupo ArHe de los hermanos Érik y Juan José Arellano Hernández, quienes enviaron a personal de la oficina Guinda a participar en la asamblea de la Liga Mexicana.

Respecto a que haya propietarios de dos o más equipos en la misma liga, Salinas justificó: "la multipropiedad no es lo ideal, pero es funcional para nuestro país. ¿Que si quisiera tener 16 dueños únicos? Por supuesto, ¿pero también en qué país vivimos? Acabo de vivir la experiencia de vender Generales de Durango y no fue fácil encontrar buenos dueños, tangibles, transparentes, que sepas quiénes son, dónde están, que estén registrados en cámaras comerciales, vamos, que sean dueños comunes y corrientes, limpios, es difícil encontrarlos, que le inviertan al deporte, a la infraestructura; hay que entender que no es tan fácil vender un activo de muchos millones de pesos como un equipo de beisbol, es función de la liga cuidar el espectáculo con los dueños que tienen dos equipos, ojalá lo podamos lograr en corto tiempo", señaló.

Entre los puntos más importantes de la asamblea de dueños, se hizo oficial la venta del equipo Generales de Durango al exjugador Miguel Ojeda y el empresario Fernando Espinosa del Campo, quienes contaron con la aprobación de los directivos.

Se explicó que en poco más de un año, la Liga Mexicana de Beisbol consiguió su autonomía financiera y un aumento del 371% en sus ingresos en relación con el 2017, ello derivado de la venta histórica de los derechos de transmisión, así como de la suma de nuevos patrocinadores.

Se acordó que los dos campeonatos de 2018 llevarán el nombre del C.P. Alfredo Harp Helú, en reconocimiento a la inversión histórica que ha hecho en el Salón de la Fama, cuya obra arquitectónica está próxima a su culminación dentro del Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, así como del nuevo estadio de los Diablos Rojos del México, que también está en la última etapa de su edificación.

MáS EXTRANJEROS

En temas relacionados con asuntos deportivos, se informa que se autorizó la participación de hasta 7 jugadores extranjeros por cada club para 2018.

Durante la conferencia de prensa, Salinas fue muy enfático en el mejoramiento de los servicios que ofrecen los estadios a los aficionados, principalmente se refirió a los sanitarios y por otra parte, también subrayó que se trabajará en una mejor iluminación de los diamantes.

Para el próximo Juego de Estrellas, se confirmó que Yucatán será la nueva sede para el evento, el estadio Kukulkán Alamo de Mérida albergará el evento y anunció que las próximas sedes serán Ciudad de México y Monclova.

La Liga Mexicana de Beisbol también anunció que tendrá tres campañas de responsabilidad social, que irán de la mano con elementos distintivos como gorras y pelotas alusivas a cada una, durante sus dos campeonatos. Los temas y fechas en que se celebrarán, son: Equidad de Género del 10 al 15 de julio, Ecológica del 7 al 12 de agosto y No violencia del 24 al 30 de agosto.

Con la finalidad de fortalecer el staff de relevistas escarlatas, los Diablos Rojos se hicieron de los servicios del dominicano Atahualpa Severino, pitcher zurdo de gran potencia, con 11 años de carrera profesional.

Severino, a Diablos Rojos

Desde sus inicios Severino mostró su gran talento, lanzando en el 2006 para los Dominican Summer Nationals, novena con la que vio acción en 13 juegos de los cuales inició ocho, con foja de 2-0 en ganados y perdidos con 0.99 de promedio carreras limpias admitidas (pcla), en 45 1/3 de labor, con 99 ponches.

Para las temporadas del 2007 y 2008, sumó cuatro triunfos por cero descalabros, con 2.06 de efectividad y 59 ponches en 52 entradas y un tercio. En 2009, jugó la temporada entre Potomac (4-0, 2.54 de efectividad en 29 juegos) y los Harrisburg Senators (6-0, 2.78 de efectividad en 15 juegos), terminando con un total combinado de 10-0 con una efectividad de 2.62 en 44 apariciones como relevista.

En el 2010, apareció en el roster de Grandes Ligas con los Nacionales de Washington, pero no vio acción; en el 2011 debutó en el mejor beisbol del mundo, participó en seis juegos, con marca de 1-0 en triunfos y derrotas, y 3.86 en pcla, con siete ponches y una base.

