Detalla sufrimiento del 'monstruo'

La actriz Rose McGowan reveló detalles de la violación que sufrió por parte del productor Harvey Weinstein, en los años 90.

Refiriéndose a él como "el monstruo", McGowan recordó el incidente en su autobiografía Brave, que está por salir a la venta en Estados Unidos.

Ocurrió en el festival de Sundance de 1997. Ella tenía 23 años y acababa de protagonizar la película Going all the way. Llegó a la suite de Weinstein para un encuentro que ella pensó sería para hablar de su carrera, pero el productor la empujó en una habitación con jacuzzi y le quitó la ropa, lo que dejó a la actriz petrificada.

Weinstein la sentó en un costado del jacuzzi y le hizo sexo oral mientras se masturbaba. "Gime ruidosamente; en medio de mis lágrimas veo su semen flotando sobre las burbujas".

En aquel momento le aconsejaron a Rose que no emprendiera acciones legales, pues nadie le creería. La propia actriz escuchó a Weinstein hablar con personas para decirles que no trabajaran con ella.

Al tanto de los movimiento de la actriz, Weinstein llegó a un acuerdo con ella para que guardara silencio a cambio de 100.000 dólares. Pasadas dos décadas, el año pasado, McGowan decidió dar el paso de acusarlo en público, detonando el escándalo que acumula ya docenas de casos de mujeres que han denunciado al productor.

En Brave, la protagonista de películas como Scream, y que ha dejado el cine por el arte multimedia y un activo rol feminista con 912.000 seguidores en Twitter, relata los traumas que precedieron en su vida a su encuentro con Weinstein.

De pequeña su familia formó parte en Italia de una secta llamada Hijos de Dios que practicaba la poligamia. Cuando los líderes del grupo empezaron a promover el sexo con menores, sus padres decidieron irse a Estados Unidos con ella. En su país de destino tuvo una adolescencia inadaptada, se fue de casa a los 15 años, vagabundeó y unos años más tarde terminó desembarcando en Hollywood, que ahora describe como otra horrorosa secta.

En su libro la actriz también acusa de maltrato psicológico a su expareja el director Robert Rodríguez, que según ella enloqueció de celos acusándola de estar enamorada de Quentin Tarantino. McGowan, que explica que se rapó el pelo "como grito de guerra" contra los abusos a las mujeres en la industria del cine, lanza su memoria Brave contra la "maquinaria" de Hollywood y sus "hombres sagrados".

Sobre Marilyn Manson -con quien estuvo casada- escribió que lo amaba, pero ya no podía mantener el ritmo de su estilo de vida.

Cecilia Roth sufrió de violación

La actriz argentina Cecilia Roth aseguró que un periodista español la violó hace años, cuando ella vivía en Madrid, según recogieron medios locales.

"A mí me violaron en Madrid. Fue en una situación en la que me costó darme cuenta de que era una violación porque era una persona conocida, yo estaba en un mal momento", explicó Roth en una entrevista con el programa argentino Perros de la calle el lunes.

El responsable es un "periodista español" del que ha olvidado el nombre y la cara porque esa situación "estaba muy borrada" en su vida y lo bloqueó "totalmente", continuó la intérprete, quien afirmó que no ha vuelto a ver a su supuesto agresor.

"Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mío. Me dijo 'charlemos'. Después, fuimos a su casa y 'no es no'. Pero parece que a veces 'no' puede ser 'sí' y terminé haciendo lo que no quería hacer, definitivamente", contó.

"Me dio tanta angustia que estaba guardado hasta que lo empecé a contar. Lo empecé a contar en terapia. Ahora lo puedo decir porque seguramente en otro momento no lo comentaba", reconoció Roth.

