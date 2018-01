Reciben Casa Hogar en estado 'deprimente'

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Durante la pasada administración municipal, las condiciones de vida de los niños de la Casa Hogar del DIF Torreón eran "deprimentes". Guadalupe Valdés Segura, directora del inmueble, dijo que las instalaciones se recibieron en mal estado; la cocina estaba sucia y llena de cucarachas y roedores. Además, la mayoría de las niñas estaban infestadas de piojos y liendres y había otros pequeños "con caras enojadas, muy tristes, deprimidos y descuidados".

En un recorrido que realizó ayer El Siglo de Torreón por la Casa Hogar, se pudo constatar que los archiveros, en donde se guardan los expedientes de los menores, no están bajo llave y algunos, ni siquiera tienen manijas.

En los dormitorios mejor conocidos como "cabañas", los colchones y los sillones están desgarrados, los contactos de luz están desprendidos, varios burós ya no tienen cajones, los muebles en donde los niños guardan su ropa no tienen puertas y algunos, se cubrieron con hule negro. Además, varias ventanas fueron sustituidas por tablas y los bebederos están inservibles.

Por si fuera poco, el espacio que se tenía considerado como área de computación, tiene los vidrios rotos, las mallas están sueltas y no hay computadoras. Los sanitarios también se recibieron deteriorados, incluso algunas tazas están cubiertas con cinta adhesiva, mientras que otras no cuentan con tapas.

"Soy la directora de Casa Hogar desde el 1 de enero de 2018. Desde que venimos al proceso de entrega-recepción, me encontré con unas instalaciones, me duele decirlo, pero en un estado deprimente. Yo creo que esos niños llegaban aquí totalmente carentes de amor, de afecto, carentes simplemente de tener sus necesidades básicas fundamentales cumplidas y a mí no se me hace justo que al llegar a una institución como Casa Hogar, sigan en la misma situación", expresó Valdés Segura. También agregó, que el mismo personal que laboraba en el inmueble, manifestó que en muchas ocasiones tenían que comprar desde el papel de baño y jabón para lavandería "porque no se contaba con nada".

"Casa Hogar es un lugar de esperanza, donde se les tiene que dar a los niños herramientas para que vayan creciendo emocionalmente, físicamente, espiritual y mentalmente, tienen que salir de aquí sabiendo que hay otra vida, que hay una manera diferente de vivir y de pensar, tienen que saber que hay una esperanza para ellos y que no son niños olvidados".

Actualmente, Casa Hogar de DIF Torreón, alberga a 28 menores de entre 7 y 17 años de edad que fueron canalizados por dependencias como la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) debido a que dentro de su núcleo familiar, se encontraban en situaciones de riesgo como la omisión de cuidados, la cercanía con las drogas y la violencia sexual.

Para dignificar el edificio y dar "amor y una luz de esperanza" a los menores, el Sistema DIF Torreón comenzó con un proyecto de rehabilitación. Primero, se fumigaron las áreas en donde había presencia de fauna nociva y ya se están realizando algunas mejoras en los dormitorios y en el edifico en general. Además, la sociedad civil se ha sumado con donativos de colchones nuevos, cocinetas, refrigeradores, sábanas, cobijas, microondas y sofás.

"El día de hoy, gracias a Dios, poco a poco nos han ido surtiendo de todo, los niños son la prioridad, que estén bien y que tengan cubiertas todas sus necesidades, queremos que tengan una casa digna".

Condiciones. El comedor es otra de las áreas de la Casa Hogar del Sistema DIF Torreón que se recibió en mal estado.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...