Excluyen a James Franco de portada de Vanity Fair

En Hollywood, lo que no condena la justicia, se sanciona con el rechazo público. Ante acusaciones de abuso sexual se han levantado boicot contra figuras como Harvey Weinstein, Woody Allen y Kevin Spacey. Las grandes compañías ya no quieren financiar sus proyectos, las producciones no quieren involucrarlos en sus equipos de trabajo y los actores prefieren no ser asociados a sus nombres. De esta manera, se les está haciendo muy difícil continuar con sus carreras cinematográficas.

James Franco lo vive en carne propia. Justo cuando su película The Disaster Artist prometía con catapultarlo a la consagración artística, un informe publicado por Los Angeles Times puso sobre sus hombros la acusación de cinco mujeres que decían haber sido abusadas sexualmente por el actor y director. Cuatro de ellas habían sido alumnas de actuación de Franco.

El éxito que había logrado en los Globo de Oro se diluyó rápidamente y pasó sin pena ni gloria por los demás galardones de la temporada de premios. Además se conocen nuevos antecedentes, puesto que la revista Vanity Fair también habría decidido quitar su fotografía de la portada más prestigiosa que publican al año.

Se trata de la edición especial de Hollywood, donde cada año se reúnen en una sola portada algunas de las figuras más preponderantes del mundo del espectáculo. Oprah, Gal Gadot y Robert de Niro fueron algunos de los convocados esta vez. Si bien la publicación había considerado integrar a Franco e incluso éste ya habría sido fotografiado, a la hora de lanzar la revista lo borraron digitalmente.

"Tomamos la decisión de no incluir a James Franco en la portada de Hollywood una vez que nos enteramos de las acusaciones de mala conducta en su contra", dijo un vocero de Vanity Fair a The Hollywood Reporter.

Además se confirmó que Franco posó para la sesión dirigida por la célebre fotógrafa Annie Leibovitz. Los artistas posaron en grupos y luego la composición final se montó a través de varias imágenes, por lo que la decisión de eliminar al actor californiano de la portada no requirió de una nueva sesión fotográfica.

Vanity se disculpa por 'error'

Los detallistas de las redes sociales tuvieron su gran día a costa de Vanity Fair por una aparente manipulación digital de la portada del número dedicado a Hollywood que incluyó lo que parecía ser una tercera pierna de Reese Witherspoon y una mano extra de Oprah Winfrey.

La revista respondió en Twitter con una disculpa por el "error" con Winfrey. En cuanto a Witherspoon, Vanity Fair dijo que la tercera pierna era en realidad el forro de su vestido.

Vanity Fair no usó la palabra "Photoshop", pero dijo que la imagen de Winfrey será actualizada en el sitio web de la revista.

El número de Vanity Fair dedicado este año a Hollywood, con fotografías de Annie Leibovitz, también incluye a Nicole Kidman, Tom Hanks, Gal Gadot, Jessica Chastain, Robert De Niro, Michael B. Jordan y Claire Foy, entre otros.







