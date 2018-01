Medio tiempo del Super Bowl; 13 minutos que valen ‘oro’

TORREÓN, COAH.-

Justin Timberlake se suma a la lista de artistas que se presentarán en el medio tiempo del Super Bowl, esta vez en su edición número 52, con un show de altas expectativas.

Y no es para menos, el medio tiempo de la gran final de la temporada de la NFL es uno de los escenarios más grandes del mundo, pues no se limita al cupo del estadio, sino que se extiende a una audiencia superior a los 111.3 millones de espectadores alrededor del mundo.

Sin embargo, esa audiencia no es exclusiva de los amantes del “emparrillado”, ya que el show del Super Bowl es transmitido de manera internacional y doblado a más de 30 idiomas.

Según la cadena CNBC el espectáculo más costoso fue el de Lady Gaga el pasado 2017, el cual se vivió en el Super Bowl LI celebrado en el NRG Stadium de Houston, Texas, y tuvo un valor de 10 millones de dólares.

En contraste, cuando Beyoncé hizo vibrar a Estados Unidos, la producción no superó los 600 mil dólares, según reportó la revista Forbes en el 2013

Si bien los costos de producción corren por parte de la NFL, según comentó el entonces vocero de la liga, Brian McCarthy, en 2014 cuando Bruno Mars y los Red Hot Chili Peppers se presentaron en el SB XLVIII, esto no significa que los artistas no ganen.

Cada agrupación, o solista que pisa el escenario del medio tiempo del Super Bowl ha visto crecer sus ingresos de manera significativa, por ejemplo, luego del show de Madonna en 2012, la semana posterior al evento la artista vendió más de 165 mil copias de su sencillo Give me all your luvin, mientras que Like Prayer se disparó en un 2,437% según cifras de la financiera Nielsen.

Asímismo, no fue hasta el año pasado que Madonna lideraba el índice de ventas después del Super Bowl, ya que Lady Gaga rompió récord con una cifra histórica.

Actualmente Lady Gaga lidera el registro histórico de ganancias con un repunte mil 395 por ciento después del show del Super Bowl.

Coldplay por otra parte generó un 365% extra en sus ventas tanto digitales como físicas luego del Super Bowl 50, mientras que Katy Perry ganó un 211% en 2015 y Bruno Mars sumó 352% en 2014.

el medio tiempo de la gran final de la temporada de la NFL es uno de los escenarios más grandes del mundo. (ARCHIVO)

