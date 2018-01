Protesta Hugo Dávila como presidente del Comite Municipal del PRI

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

"Los principales retos para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para las próximas elecciones será trabajar en unidad, fortalecer el partido al interior y dar una nueva cara a la sociedad", señaló Hugo Dávila, quien la tarde del lunes rindió protesta como Presidente del Comité Municipal en Torreón de dicho instituto político.

El nuevo presidente dijo que su designación junto con la de Claudia Ruvalcaba como Secretaria General, la hizo el Comité Directivo Estatal del partido.

Señaló que entre los principales restos de su administración serán el trabajar para fortalecer al partido al interior y dar una cara nueva y fresca a la sociedad con el fin de conseguir que la gente pueda llegar a vernos como una opción real, como está sucediendo hoy en día con nuestro candidato a la Presidencia de la República José Antonio Meade Kuribreña.

“La gente lo que espera es que los atendamos, escuchemos y que seamos una cara diferente y eso representa hoy mi presidencia porque soy un joven, soy un cuadro nuevo en el partido y eso habla bien de nuestro instituto político que esta abriendo las puertas a nuevos militantes”, dijo Hugo Dávila.

Agregó que tienen mucha confianza en poder hacer mejor las cosas y trabajar en unidad para sacar adelante este reto tan importante.

Comentó que todas las elecciones son muy diferentes y no se puede entrar a una con solo una perspectiva, "hoy vamos a trabajar todos los días para llegar a esos ciudadanos que no confían en nosotros pero también hay que recordar que hubo 112 mil ciudadanos que votaron por el partido en la elección pasada. No estamos en un panorama crítico al contrario, tenemos esos 112 mil que ya votaron por nosotros y vamos a ver como juntamos a más para poder dar la contienda".

Afirmó Hugo Dávila que la presencia de los aspirantes a las distintas candidaturas, fue para dar un mensaje de unidad de la clase política, y agregó que van por las dos diputaciones locales y la alcaldía de Torreón.





Afirmó Hugo Dávila que la presencia de los aspirantes a las distintas candidaturas, fue para dar un mensaje de unidad de la clase política, y agregó que van por las dos diputaciones locales y la alcaldía de Torreón. (FERNANDO COMPEÁN)

Etiquetas: PRI torreon

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...