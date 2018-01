Meade dice ‘resolvido’ y hace planas para corregir su error

'Haciendo planas', es el mensaje que el ex secretario de Hacienda posteó en su cuenta oficial de Twitter que está acompañado de una fotografía donde se le ve escribiendo. (TWITTER)

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Como en la primaria, el precandidato presidencial de la coalición PRI, PVEM, PANAL, José Antonio Meade, se puso a hacer "planas" luego de que este domingo en Hidalgo cometió el error de decir "resolvido".

"Haciendo planas", es el mensaje que el ex secretario de Hacienda posteó en su cuenta oficial de Twitter que está acompañado de una fotografía donde se le ve escribiendo el siguiente mensaje en una hoja de papel:

"1) Se dice resuelto, no resolvido, 2) Se dice resuelto, no resolvido, 3) Se dice resuelto, no resolvido…", emulando al personaje de Los Simpson, Bart, quien se la pasaba haciendo "planas" en el pizarrón.

Hoy en un encuentro con maestros de Nueva Alianza, Meade respondió sus preguntas y ahí expresó:

"Si nos aseguramos que esos seis retos están presentes, que esos seis elementos los hemos resolvido de manera adecuada, habremos de ser exitosos en materia de pobreza".

El desliz de Meade se suma al del entonces secretario de Educación Pública y hoy coordinador de su precampaña, Aurelio Nuño, quien dijo "ler" en lugar de "leer" y fue corregido por una niña en la 36 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil.





"Haciendo planas", es el mensaje que el ex secretario de Hacienda posteó en su cuenta oficial de Twitter que está acompañado de una fotografía donde se le ve escribiendo. (TWITTER)

Etiquetas: elecciones 2018Meade

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...