Piden apoyo para Clúster Automotriz

Se solicitó el apoyo e intervención del Gobierno del Estado de Durango, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico para la realización de la Expo Clúster Automotriz 2018 que será un importante evento a realizarse en la región Lagunera, aunque por el momento no han recibido respuesta.

Así lo dio a conocer Juan Antonio Sifuentes Terrazas, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), quien señaló que están apoyando al Clúster por ser socio del organismo empresarial y por la magnitud y relevancia del evento que están organizando.

Por ello, considera no sólo necesario, sino indispensable que el Estado participe y apoye al Clúster Automotriz, ya que el evento es en beneficio del desarrollo económico de la región y de todo Durango.

El dirigente señaló que se pretende que se brinden apoyo para las diferentes acciones que se van a emprender en la Expo Clúster Automotriz y que finalmente tendrán un recorrido turístico para dar a conocer la región.

Sin embargo, dio a conocer que hasta el momento no se ha podido concertar una cita con el gobernador José Rosas Aispuro Torres y de Ramón Dávila Flores, secretario de Desarrollo Económico, y señaló que ya se enviaron varios comunicados y no han respondido, además, la delegación en la región de la Sedeco no ha podido concertar una cita.

Sifuentes Terrazas dijo que un evento como éste beneficia y proyecta no sólo a Gómez Palacio, sino a toda La Laguna y al Estado de Durango en general, por ello consideran importante que el gobierno contribuya a su realización.

"Además se está promoviendo también el Corredor Económico del Norte, que viene de Mazatlán y ahora lo queremos manejar hasta ciudad Acuña, pasando por la Comarca Lagunera, porque se ha tenido muy buena respuesta y este tipo de eventos favorece a proyectos como éste", indicó.

Por otra parte, comentó que en este tipo de eventos, el apoyo gubernamental es fundamental, pero de no haber respuesta se buscarán otro tipo de apoyos para obtener recursos y poder realizar con éxito el Clúster.

Dijo que hay riesgo de que no se pueda realizar, pero calificaron de lamentable la nula respuesta del estado ante las solicitudes del Clúster para entrevistarse con el mandatario estatal y esperarán un tiempo más para ver si se concreta y pueden obtener el apoyo necesario.

Destacó que el año anterior, el evento se desarrolló de manera exitosa y que incluso se recibió el apoyo del Gobierno estatal y del Municipio de Gómez Palacio.

