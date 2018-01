Trump cuestiona a músico Jay-Z por opinar sobre desempleo afroamericano

WASHINGTON, EU.-

El presidente estadunidense Donald Trump criticó hoy al músico de rap Jay-Z, por declaraciones que hizo a la cadena CNN sobre el desempleo que afecta a la población afroamericana, y lo instó a informarse para evitar equivocarse en sus declaraciones.

En vísperas de su primer informe anual del estado de la Unión, el mandatario estadunidense utilizó la red social Twitter para asegurar en un mensaje al músico que hay un descenso en la tasa de desempleo de los trabajadores afroamericanos en Estados Unidos.

“¡Alguien por favor informe a Jay-Z que debido a mis políticas, se ha informado que el Desempleo Negro está en la TASA MÁS BAJA REGISTRADA ALGUNA VEZ!", tuiteó Trump este domingo.

El presidente respondió a comentarios que Jay-Z hizo en el estreno de "The Van Jones Show", de CNN, al ser interrogado por el conductor si está bien que Trump "diga cosas terribles, pero no ponga dinero" para atender la falta de empleo.

El músico de rap respondió: “no, porque no se trata de dinero, al final el dinero no equivale a la felicidad. No es así. No tiene sentido”.

Los académicos atribuyen las altas tasas de desempleo entre los afroamericanos a una combinación de factores: discriminación por contratación, menor nivel de educación y una mayor tasa de personas con antecedentes penales, a quienes se les prohíbe ocupar puestos.

El desempleo afroamericano está en un mínimo histórico, pero según especialistas, se trata de una tendencia de largo plazo, pues mientras en 1990 solo 11.3 por ciento de los afroamericanos tenían títulos universitarios en comparación con 22 por ciento de los blancos, en 2017 las cifras respectivas son de 24 y 34.5 por ciento.





