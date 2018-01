Indagan homicidio de 12 personas en Nuevo León

MONTERREY,NL.-

Autoridades de Nuevo León investigan la muerte a balazos de 12 personas, nueve de ellas asesinadas la víspera en un domicilio de la colonia Constituyentes de Querétaro, en el municipio metropolitano de San Nicolás de los Garza.

El procurador general de Justicia en el estado, Bernardo González Garza, indicó que estos crímenes se dieron el sábado previo en cuatro eventos; los restantes tres en Monterrey, Cadereyta Jiménez y Santa Catarina.

“Hasta ahora no tenemos información de que estén ligadas, todos los fines de semana suceden eventos en distintos municipios, sin duda en el que mueren las nueve personas llama la atención de la sociedad”, dijo en entrevista.

“Llevábamos una cifra de homicidios en el mes bastante buena en comparación con años anteriores, esto es un hecho aislado y no tiene que ver con una disputa de cárteles en el estado, no tenemos una alerta, porque no estamos padeciendo lo que otras entidades del país”, aseguró a un noticiario local.

El ataque más cruento se perpetró la noche del sábado en un domicilio de “la colonia Constituyentes de Querétaro de San Nicolás, fueron siete personas las que fallecieron en el lugar y dos personas que fallecieron en distintos hospitales del área metropolitana”, detalló.

Informes preliminares en torno a los hechos, señaló, indican que en el sitio se encontraban unas 20 personas en un convivio, tras presenciar por televisión un partido de futbol, irrumpieron tres hombres encapuchados y dispararon contra sus víctimas.

Por el sigilo de la investigación, el procurador nuevoleonés no ahondó en detalles, aunque manifestó que “fueron recolectados algunos objetos en el lugar, donde sucedió este lamentable hecho, algunas radiofrecuencias, incluso algunas pequeñas dosis de droga y otras cosas que nos van a llevar, sin duda, a de manera pronta esclarecer este crimen”.

El domicilio, asegurado por autoridades estatales, permanece cerrado por la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL), mientras prosiguen las indagatorias correspondientes, al igual que en los otros tres crímenes restantes.

En la colonia Fomerrey 115 de Monterey, otro hombre fue eliminado a balazos en su domicilio, mientras que en Santa Catarina, un menor de 11 años de edad también pereció de un disparo de arma de fuego y en Cadereyta Jiménez, un joven murió a balazos.





El ataque más cruento se perpetró la noche del sábado en un domicilio de la colonia Constituyentes de Querétaro de San Nicolás. (EFE)

