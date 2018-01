Leticia Herrera va por diputación federal

LA ALCALDESA PIDIÓ LICENCIA HASTA EL DOS DE JULIO

Leticia Herrera Ale se registrará hoy como candidata del PRI a la diputación federal por el Distrito 02, y manifestó que terminando el proceso electoral del primero de julio próximo se habrá de reincorporar a sus funciones como presidenta municipal de Gómez Palacio.

Como alcaldesa con licencia, dijo que aceptó la invitación del Partido a participar en la contienda electoral "porque quiero un México mejor y un Gómez Palacio mejor; porque no podemos dejar al país en manos de extremistas ni del populismo, pensemos bien, razonemos lo que vamos a hacer", según manifestó.

Tras separarse del cargo para atender la encomienda de su Partido, pidió el apoyo y la confianza de los gomezpalatinos.

"No voy a engañar jamás al pueblo de Gómez Palacio, quiero pedirles que me apoyen y me permitan ausentarme para sacar este Distrito, pero yo regreso porque mi compromiso fue estar con ellos y voy a seguir con ellos".

Herrera Ale estará ausente durante cinco meses del cargo que asumió en septiembre de 2016, ya que la licencia temporal abarca a partir de ayer sábado y hasta el dos de julio de este año.

Reconoció que la de este año será una elección muy complicada y diferente, y admitió que por ese motivo ningún partido está en condiciones de asegurar que obtendrá "carros completos".

Dijo que ésta será la sexta ocasión en que competirá por un cargo de elección popular, y recordó que en tres de esos procesos obtuvo un triunfo total al no perder en una sola de las casillas.

Leticia Herrera Ale goza actualmente de una licencia de separación del cargo de presidenta municipal, el cual ya había desempeñado durante la administración 2001-2004; de 2006 a 2009 fue diputada federal y de 2010 a 2012 formó parte de la LXV Legislatura local, además de haber sido senadora de las LXII y LXIII Legislaturas.

Dijo tener toda la confianza para que José Lorenzo Natera atienda la administración durante su ausencia.

El registro será a las diez de la mañana en la sede estatal del PRI en Durango; su compañera de fórmula será Anavel Fernández, quien ocuparía la curul si los resultados les favorecen.

Diputación. Leticia Herrera confirmó que competirá por la curul, pero regresará a la alcaldía.

