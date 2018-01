Monterrey derrota de visita a las Chivas

Agencias

GUADALAJARA, JAL. - Otra de cal de las Chivas.

El Guadalajara volvió a demostrar sus falencias ante su gente, en el estadio Akron, que con nuevo nombre no puede verlo todavía gritar un triunfo.

Derrota de 1-2 ante el Monterrey, que poco a poco recobra la memoria y vuelve a ser ese equipo que se llevó de punta a punta el torneo pasado, antes de que llegara a la final que perdió contra sus vecinos los Tigres y aún les duele.

Pero el equipo de Antonio Mohamed juega a lo suyo, a lo mismo, a lo que sabe y a lo que le da resultado. Le da la iniciativa al rival, le cede el balón, pero no el espacio; concede el esférico, pero no permite pensar; entrega la redonda, pero eso no quiere decir que quiera perder el partido. Es más, lo ganó.

Primer gol en el que se conjuntan acierto y error. Pifia de Salcido que se entrega y tino de "Poncho" González, quien es rápido, eficiente. Segundo gol: balonazo largo que es mal medido por los defensores del Rebaño que se combina con una genialidad de Avilés Hurtado, quien definió de gran manera... Qué bueno que no fue penalti.

¿Y Chivas? El Guadalajara peleó con lo de siempre: velocidad y dinámica. Haciendo el campo ancho y largo a la ofensiva, pero también a la defensiva y fue por donde se le hizo daño.

El gol de los locales se dio con base en velocidad y desborde. Rodolfo Pizarro mandó el centro, Ronaldo Cisneros no llegó, pero Alan Pulido sí, y el atacante sólo tuvo que empujar para igualar.

Quizá el error de Almeyda fue no recular, no pensar en el momento en que se vivía en el partido. No darle el espacio a los Rayados, que es lo que más les gusta y a lo que más le saben.

Hugo González, portero de Monterrey, no fue la figura, pero sí tuvo que ver para que la ventaja de los regios no se perdiera. La puntería de Chivas falló, otra vez, a la hora buena, y siguió regalando puntos en casa y tirando la ilusión en su afición, esa que con el triunfo ante Necaxa en la jornada anterior gritó "estamos vivos", pero que ahora, después de la derrota ante Monterrey, volvió a poner los pies sobre la tierra, y entendió que Chivas, con sus pocos refuerzos y sus errores directivos no aspira a más que dar golpes sueltos, no constantes.

Los Rayados de Monterrey lograron su segundo triunfo del torneo tras vencer 2-1 a las Chivas en calidad de visitante. (Jam Media)

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...