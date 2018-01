Analizan condiciones de Ciudad DIF

EL SIGLO DE TORREÓN

Derivado de la caída de algunos plafones y de filtraciones de agua en el techo de Ciudad DIF durante pasadas lluvias, el Ayuntamiento de Torreón inició con un análisis minucioso respecto a las condiciones en las que se recibió el inmueble, inaugurado en diciembre de 2016 por el entonces gobernador Rubén Moreira y por Miguel Riquelme, que fungía como alcalde de la ciudad y que un día después del corte de listón, anunció la solicitud de su permiso para participar en las elecciones del 4 de junio del año pasado.

La primera etapa costó 30 millones de pesos y el proyecto prometía ser un concepto de servicios integrales de asistencia social, enfocado principalmente a apoyar a gente de la tercera edad, mujeres víctimas de la violencia, personas con discapacidad y gente de bajos recursos con los que se trabajaría, con una perspectiva de integración y cohesión social.

"De entrada, para mí el edificio es como un 'elefante blanco'... entrando nosotros había plafones caídos porque aquí hubo filtración de agua (en la Dirección General), se inundaron algunos departamentos de Cohesión Social. Nos está apoyando el Municipio, haciendo un análisis minucioso para ver qué garantías nos ofrecía la empresa o qué responsabilidad abarca también, es un edificio prácticamente nuevo", señaló Astrid Casale de Zermeño, presidenta honoraria del Sistema DIF Torreón.

Comentó que en el diagnóstico de la infraestructura del edificio, se cuenta con la participación de la Dirección de Obras Públicas, que se encuentra a cargo de Tomás Galván Camacho. Otro de los pendientes que dejó la administración pasada fue la instalación de un elevador para que adultos mayores y personas con discapacidad pudieran acceder a la segunda planta del edificio.

En octubre de 2017, el entonces director del DIF, Guillermo Covarrubias, declaró que el segundo piso era utilizado para ofrecer pláticas y conferencias y que antes de que finalizara el año y con apoyo de Gerardo Berlanga, entonces director de Obras Públicas, quedaría habilitado el elevador.

"Se había dicho que se manejaban cursos, pero no sabíamos nosotros, no se manejaba así. Nunca se concretó el elevador, yo no entiendo que pueda haber un edificio de dos plantas sin algo que facilite a las personas con discapacidad y adultos mayores el acceso. No se concretó porque en su momento me dijo el ingeniero Covarrubias que no había alcanzado el recurso, vinieron algunas personas de la misma empresa que construyó el edifico, pero no hemos sabido nada más", expuso Casale de Zermeño.

La presidenta del DIF, agregó que por el momento, la segunda planta del edificio es utilizada para recibir a los adultos mayores empacadores y renovar su papelería. También se contempla una brigada de salud para ellos.

Aunque se planeó en varias etapas, en enero del año pasado, Guillermo Covarrubias informó que el Centro para el Adulto Mayor en Abandono, el Banco de Alimentos y el Albergue que contempla el proyecto de Ciudad DIF, quedarían pendientes de construir ya que para 2017, únicamente se contemplaba acondicionar el espacio de los talleres Tonantzín. Señaló que aunque dependería de la gestión que hicieran las administraciones entrantes, el proyecto integral no estaba en riesgo.

El siglo de torreón / Angélica Sandoval

Obra. Ciudad DIF fue proyectado para operar sobre una superficie de 4 hectáreas, se encuentra a espaldas del Bosque Urbano.

