Trump cerca de otro revés legal y político

'NOTICIAS FALSAS, AMIGOS. NOTICIAS FALSAS' RESPONDIÓ EN DAVOS

Suponiendo que sea cierto que el presidente de EU Donald Trump le ordenó al abogado de la Casa Blanca despedir al fiscal especial Robert Mueller, ¿tiene alguna importancia? Las consecuencias legales y políticas no son en absoluto seguras. El viernes en Davos, Suiza, Trump rechazó la versión publicada por el diario The New York Times de que le ordenó al abogado de la Casa Blanca Don McGahn despedir al fiscal Mueller en junio del año pasado.

"Noticias falsas, amigos. Noticias falsas. Las típicas noticias falsas del New York Times", replicó el mandatario cuando los periodistas le preguntaron sobre el tema.

Según las versiones, publicadas primero por el Times y luego por otros medios, Trump se retractó de su orden de despedir a Mueller, el hombre que está investigando presuntos lazos indebidos entre su equipo de campaña y Rusia, después de que el abogado de la Casa Blanca Don McGahn se negó a transmitir su directiva al Departamento de Justicia y amenazó con renunciar si Trump seguía presionando con el tema. En Washington, el equipo de Mueller seguía trabajando el viernes, investigando al presidente y su campaña electoral en 2016, así como las decisiones de Trump de despedir al director del FBI James Comey y al asesor de seguridad nacional Michael Flynn.

Entonces, ¿qué pasa si la acusación es cierta? Después de la revelación del jueves por la noche, el senador demócrata Mark Warner acusó rápidamente a Trump de cruzar "una línea roja", por lo que los legisladores deberían intervenir y proteger la Constitución. Warner es el demócrata de mayor jerarquía en la comisión de inteligencia del Senado. Sin embargo, los republicanos se apresuraron a desestimar el informe, subrayando que Mueller no había sido despedido.

Algunos expertos en derecho recalcaron que los presidentes, como cualquier otra persona, pueden decir cosas que no querían decir en realidad porque estaban enojados. Al mismo tiempo, otros vieron la supuesta orden de Trump como parte de un patrón de obstrucción que podría ser materia prima para Mueller.

Proceso ¿Qué significa esto para la investigación de Mueller? ¿Qué significa esto para la investigación de Mueller? ⇒ Podría no tener ninguna relación con la investigación. ⇒ O bien, podría ser parte de un caso por el que se acuse a Trump y otros de obstrucción de la justicia.

Complican. Trump tiene encima la investigación sobre la injerencia rusa en su equipo de campaña.

