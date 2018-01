Aparecen 'mojados' en video

Madrid, españa.- Shakira y Maluma lanzaron ayer el video musical Trap, canción que ya acumula en Spotify más de 14 millones de visitas y que forma parte del disco de la cantante colombiana El Dorado, que le ha llevado a estar nominada este 28 de enero a los Grammy en la categoría Mejor Álbum de Pop Latino.

El videoclip, que muestra a ambos, en blanco y negro, saliendo y entrando de una densa cortina de agua, ha contado con la dirección de Jaume de Laiguana, quien ya colaboró con la artista en otra ocasión.

En el video, recrean un ambiente se sensualidad mientras el vapor cubre sus figuras con poca ropa.

"Quiere que se lo haga en diferentes partes/ Dale una prueba, ponle 'nutella'", es una de las frases del tema, en la línea de los anteriores sencillos de Maluma, con el que Shakira hizo también el video Chantaje.

Trap forma parte del undécimo álbum de Shakira El Dorado.

La disquera anunció que la gira El Dorado comenzará el 3 de junio en Hamburgo, Alemania, no obstante se sabe que Shakira tiene problemas con sus cuerdas vocales que la obligaron ya en una ocasión a posponer las presentaciones.

El sencillo ha sido grabado con Sony Music Latin y ya ha alcanzado el puesto número uno en iTunes en 37 países diferentes, según la discográfica.

El cantante Maluma habló por primera vez de la relación que tiene con la modelo cubana Natalia Barulich, quien recientemente se ha mostrado inseparable del intérprete y que además protagonizó el videoclip del sencillo Felices los 4.

Durante la entrevista que brindó para el programa Al Rojo Vivo, el cantante de música urbana fue cuestionado sobre el viaje por Italia en el que fue captado junto a Barulich, momento en que habló sobre su relación sentimental.

"Yo creo que un buen viaje es estar acompañado de dos cosas: un buen destino y una buena compañía. Yo creo que la pasamos muy bien juntos, nos divertimos, nos queremos y nos apoyamos, yo creo que eso es algo muy fundamental y principal. En este momento estamos saliendo, nos gusta lo que estamos viviendo, me gusta su compañía y me apoya y me quiere, entonces eso… ¿cómo nunca me habían visto no?", dijo el colombiano con una gran sonrisa.

Estreno. El nuevo tema de Shakira forma parte del disco El Dorado; es la segunda vez que los cantantes hacen un dueto juntos.

