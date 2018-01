Voy a ser candidata: Zavala

LA ASPIRANTE INDEPENDIENTE COMENTó QUE ES MEJOR UN GOBIERNO VALIENTE QUE COMBATE EL CRIMEN

Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, aspirante independiente a la presidencia de la República asegura que estará en las boletas de la elección 2018, pues ha enviado al INE un millón 200 mil firmas y ya le validaron más de 810 mil, lo que considera, la coloca en una ruta segura para lograr la candidatura, siempre y cuando no se baje el ritmo de recolección… Llevamos nueve estados y muy pronto llegaremos a los 17, asegura.

La esposa del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) separada del conservador Partido Acción Nacional tras acusar a La dirigencia del partido de bloquear sus aspiraciones, estuvo ayer en Torreón, atendiendo reuniones privadas, dialogando con brigadistas y voluntarios y habló para El Siglo de Torreón.

→ ¿Cómo defiende su proyecto de gobierno, que se lee como la continuación del que llevó a cabo su esposo como presidente y dejó en el recuerdo miles de mexicanos muertos por una guerra en la que, tal parece México pone la sangre y Estados Unidos de América las armas que le significan dólares?

Bueno, la afirmación que haces en la pregunta es un poco revuelta, pero sí te voy a decir que, si la pregunta es que si en el gobierno de Felipe Calderón se hizo lo correcto, si en un mundo real, un gobierno utiliza todos los instrumentos legales que se tienen para combatir valientemente al crimen, se está haciendo lo correcto. Yo voy a ser un gobierno valiente y voy a defender a los ciudadanos, sé que tengo ahora más instrumentos y grupos de académicos expertos que tienen estrategias claras en cuatro líneas: la reestructuración de la administración pública, el fortalecimiento de la policía federal en calidad y control de confianza, un sistema nacional de policía que permite una carrera como profesión en la policía y también una política de prevención ciudadana basada en evidencias y no en ocurrencias como las que hoy en día tenemos. Sé que mi experiencia como abogada, como parte de las comisiones de justicia y de Derechos Humanos que tuve en diputación local y federal, e incluso en seis años que acompañé a Felipe me da la seguridad, sé que frente a mis adversarios yo soy la que más sabe de seguridad, tengo muy claro que un gobierno valiente que hace las cosas, es mejor para un pueblo que un gobierno que cobardemente se echa 'patrás'.

→ ¿Margarita, es cierto que en política el camino al poder está pavimentado con traiciones y mentiras?

Desde luego que son temas humanos, hay de todo, yo he dicho que la política es una oportunidad de servir, hay gente buena, me he encontrado a hombres como Jorge Zermeño que ven la política como yo la he visto, un camino para buscar construir el bien común, para servir a los demás y con eso se queda mi corazón.

→ Su posición en las encuestas le muestra aún muy lejos de la preferencia de los potenciales electores. ¿Su salida del PAN obedeció más al afán de ejercer una represalia contra Ricardo Anaya, que a la posibilidad real de llegar a la presidencia?

No. Mi salida del PAN es un acto de libertad, un acto de congruencia y un dilema que resolví ante circunstancias. Hubo quienes me dijeron que me replegara de manera elegante, que me sometiera y que me quedara callada, ese era un camino, pero yo decidí seguir adelante, creo que estoy convencida de ser fiel a uno mismo, quienes estamos en la dignidad de la persona que busca el bien común nos podemos quedar sin una alternativa y ahora yo soy esa alternativa que estoy dando enmedio de esa polvareda que hay del país del desdibujamiento de partidos, enmedio del pragmatismo de quienes son los actores de los partidos que han dejado a un lado los valores, la identidad y las propuestas que obedecen a principios y convicciones. Estamos creando una alternativa de tener un México con libertad económica, con políticas públicas que cierre las brechas de la desigualdad. Las encuestas son fotografías, yo sé que están "barridas".

→ ¿Cuáles son sus estrategias de combate a la corrupción y reducción de pobreza y por qué son distintas a las del resto de los candidatos?

Es importante tener una política de prevención ciudadana, una política pública dirigida especialmente a los feminicidios, a través de la aplicación de criterios de la corte, primero todos los homicidios contra mujeres deben considerarse feminicidios, debe existir una focalización en mapa de riesgo y desde luego la prevención de la violencia hacia las mujeres. Sí te digo una cosa, en este gobierno se abandonaron las instituciones de justicia y en esto hemos pagado todos…Me decías del combate a la corrupción, bueno, primero hay que dar el ejemplo, sí importa quien es el presidente, el gobernador o el alcalde que debe dar el ejemplo diario en términos de honestidad y vida y con ello me refiero a transparencia y rendición de cuentas, debemos ser implacables contra la corrupción y evitar la impunidad que ha sido la condición más favorable en México para generar corrupción. Yo voy a ser implacable, es más estoy planeando una cárcel para corruptos y crimen organizado porque ya estamos viviendo una corrupción sistemática desde el poder que no nos permite crecer y que nos ha quitado la confianza no sólo ante las autoridades, sino a nosotros mismos y sé que millones de mexicanos tenemos una vida honesta.

→ De no ser candidata ¿cuál sería el candidato presidencial al que daría su voto?

Voy a ser candidata y además sé que traigo una propuesta que enmedio de las indefiniciones encuentra también a miles de mexicanos que pueden adherirse a ella, frente a los partidos pragmáticos, México merece un camino que estamos construyendo, yo les digo a los jóvenes que no les ofrezco una pluri o un cargo, sino el bien común.

→ ¿Qué opina de las similitudes que muchos establecen entre el PRI y el PAN a grado tal de llamarles Prian?

Para mí lo que está pasando en política no es la reunión de ese estilo, esas calificaciones son más bien un desdibujamiento. El PRI está desdibujado junto con los otros partidos, veo a Meade en una precampaña que indebidamente está haciendo. Veo a Ricardo Anaya muy contento de ser el candidato del PRD y a Morena, también desdibujado.

→ ¿Cuál será su política para las minorías con preferencias homosexuales?

Una política en contra de la discriminación, le doy respeto a las personas con discapacidad, a las comunidades indígenas, nadie en México nos debemos quedar atrás y esto en la nación nos ha hecho mucho daño en términos de desarrollo, el respeto debe ser absoluto de unos a otros.

→ ¿Teme algún juego perverso del sistema actual en las elecciones, tomando en cuenta que su candidato no levanta?

Yo siempre he creído en la fuerza que tienen los ciudadanos, es decir, Torreón es un ejemplo, una campaña en la que yo acompañé mucho a Jorge, quienes dieron la batalla fue el propio candidato y la gente que decidieron dar un paso adelante, que todo el fraude que se buscó hacer en Coahuila y de los altos mandos, me consta, por eso mi confianza está en los mexicanos que en más de una ocasión han demostrado valentía, una valentía que no han tenido otros partidos, ni muchos actores que sí por el contrario, han logrado doblar una serie de fuerzas en contra de la democracia. No tengo confianza en el PRI, pero sí en los ciudadanos.

