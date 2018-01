Priistas 'echan' de GP a caravana

EL GOBERNADOR, JAVIER CORRAL CULPA AL GOBIERNO MUNICIPAL

El siglo de torreón

El Siglo de Torreón

Militantes y simpatizantes priistas sacaron de Gómez Palacio a los integrantes de la Caravana por la Dignidad que encabeza el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, al iniciar un bloqueo en la carretera Jiménez-Gómez Palacio y finalmente al irrumpir en el mitin de la Plaza de Armas.

Gustavo Madero y Emilio Álvarez Icaza, coordinadores de la caravana, mencionaron que el gobernador de Chihuahua en esta ocasión no formó parte del contingente, ya que se encontraba en la Ciudad de México para sostener una reunión con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), Alfonso Navarrete Prida.

Esta fue la primera vez que la caravana sale del estado de Chihuahua y no tuvo la respuesta o resultado esperado, al encontrarse con diferentes obstáculos para realizar los eventos programados.

El bloqueo lo realizaron alrededor de 200 personas que arribaron en seis camiones, aproximadamente a las 13:45 horas y a dos kilómetros de llegar a la ciudad, justo en el entronque del libramiento La Laguna con la autopista federal 45.

En un inicio, señalaron que el motivo de su inconformidad era la falta de apoyos para el campo por parte de la Sagarpa. Sin embargo, al comenzar a ver los vehículos de la avanzada de la caravana, comenzaron a bloquear el carril de la carretera que viene de Jiménez hacia Gómez Palacio para evitar que continuaran su camino, e incluso gritaron consignas como "en Coahuila lo que quieran, a Durango no entran"; "ahí viene otra camioneta blanca no la dejen pasar"; "a Gómez Palacio no entran, váyanse a otro lado", entre otras.

Roberto Fuentes, integrante de la avanzada, señaló que previamente se les informó sobre la posibilidad de este bloqueo y señalaron abiertamente tener conocimiento de que este acto estuvo previamente preparado y por el Gobierno municipal.

Incluso, el movimiento de los campesinos estuvo encabezado por Javier Colchado Navarro, secretario adjunto de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Gómez Palacio y durante la movilización se encontraban varias personas dirigiendo a los inconformes, entre ellos el regidor del Ayuntamiento y dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en Gómez Palacio, Uriel López Carrillo.

La caravana estaba integrada por al menos cuatro autobuses y un número similar de camionetas y al menos la mitad logró ingresar a Gómez Palacio al desviarse para tomar otra ruta, pero un par de autobuses y vehículos fueron interceptados en otra dirección por los mismos manifestantes que volvieron a impedir el paso.

Más tarde, miembros de la caravana se presentaron en la Plaza de Armas de Gómez Palacio, donde pretendían dar a conocer a la población el objetivo de este movimiento, pero el acto fue irrumpido por otro grupo de manifestantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que a gritos exigían que salieran de Gómez Palacio.

¡"Puro PRI"! ¡"Puro PRI"! ¡"Puro PRI"!, era lo que gritaban los inconformes, quienes al grito de "fuera", consiguieron que la Caravana por la Dignidad no concretara el evento.

Gustavo Madero y Emilio Álvarez Icaza, coordinadores en Chihuahua y nacional de la caravana, respectivamente, bajaron del kiosco de la plaza seguidos por sus acompañantes y tuvieron que ser resguardados por unos minutos en el Palacio de Justicia del Estado de Durango, a fin de no seguir siendo perseguidos por la multitud.

Finalmente, salieron del lugar y de igual forma, entre gritos y "echados en corrida", lograron los priistas que la gente de la Caravana por la Dignidad abandonara el municipio de Gómez Palacio.

Por su parte, Gustavo Madero comentó que esta caravana tiene el compromiso de no ser un tema partidista, "pero sabemos que hay partidos que quieren utilizar esto como un escaparate y como provocación, pero son prácticas que deben de ser desterradas; el traer gente a que grite y provoque, así como el bloqueo que realizaron usando pretextos para llevarlo a cabo y con todo esto generar sólo violencia".

Señalaron que no esperaban tal reacción del pueblo y gobierno gomezpalatino, pero que finalmente se cayó en la intimidación y el autoritarismo para evitar la libre expresión y el libre tránsito, los cuales son derechos constitucionales que todos los ciudadanos tienen pese a su ideología política.

"Este evento tiene otro objetivo, es por la dignidad y en contra de la corrupción y la impunidad que impera en el país, precisamente para acabar con esto".

NO LO NIEGA

Por otra parte, la alcaldesa de Gómez Palacio Leticia Herrera Ale, a través de un comunicado emitió su postura y destacó que considera incorrecto que personas de otra entidad intenten realizar actos mediáticos con un claro afán proselitista, "cuando nosotros nos esforzamos mucho el tratar de ofrecer a los ciudadanos un ambiente de paz y de tranquilidad".

Dijo que Javier Corral debe estar consciente de que tiene semanas denostando a un partido con el que la mayoría de la gente de Gómez Palacio simpatiza.

Sin embargo, no respondió de manera directa a las acusaciones que lanzó Corral en Twitter, sobre el hecho de que los actos de intimidación fueran orquestados por ella, pero sí insistió en que Gómez Palacio no debe ser escenario de esas posturas que son totalmente ajenas y sin interés para la población en general.

El siglo de torreón

Bloqueo. Manifestantes impiden el paso en carretera, justo a la llegada de la Caravana por la Dignidad a Gómez Palacio.

Los corren. Evitan que se realice el mitin de la Caravana por la Dignidad en la Plaza de Armas y prácticamente, sacan entre gritos y en corrida a los integrantes del movimiento.

Más de GP Y LERDO

... Anterior Siguiente ...