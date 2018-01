'Chocan' regidores por estímulos fiscales

SE DESATA PROLONGADA POLÉMICA POR DESCUENTOS EN LICENCIAS

Prolongada polémica entre regidores, se registró en la Comisión de Hacienda del Cabildo por la autorización "en paquete" de estímulos fiscales en descuentos del 50 por ciento del costo de las Licencias Mercantiles 2018 para industriales, comerciantes y vendedores en pequeño agrupados en uniones, asociaciones y cámaras, en tanto que el beneficio no se extendió para estas personas en lo individual.

El costo de la Licencia Mercantil es de 337.70 pesos y con el 50 por ciento queda en 168.85 pesos.

Este punto de la orden del día fue aprobado por mayoría de votos, con 2 en contra de la síndica del PRI, Dora Elia Salinas Durán quien lo consideró inequitativo y hasta discriminatorio porque se supone que este beneficio del descuento "debe ser parejo".

El regidor Enrique Sarmiento votó también en contra de estos criterios que definió como selectivos, considerando que "por encima del tesorero, es el alcalde el que tiene las facultades para otorgarlos y a él se le debería preguntar el esquema de ampliar este beneficio para otros ciudadanos y no sólo los que están agrupados.

La síndica de Mayoría como presidenta de la Comisión de Hacienda, Mayela Ramírez señaló que es un beneficio solicitado así "en paquete" por organismos como ya se dio a Canacintra, a comerciantes del Mercado de Abastos, del Mercado Alianza y con la aprobación de ayer a la Unión de Empresarios de la Ciudad Industrial de Torreón.

"Es un beneficio de estar agrupado", dijo.

También consideró una "pérdida de tiempo" discutir sobre este tipo de descuentos cuando en la pasada sesión se hicieron otras autorizaciones.

Esto generó el reclamo de la síndica Salinas Durán que mostró su "incomodidad porque expresan que estamos perdiendo el tiempo, no es perder el tiempo analizar estos beneficios que sean para todos, ya que si van directamente con el tesorero para pedir el descuento beneficiarán sólo a unos cuantos".

En la Sesión de la Comisión de Hacienda se analizó la cuenta púbica correspondiente al cuarto trimestre del 2017, pero no fue aprobado por la bancada del PRI por información incompleta.

El tesorero realizó un resumen de conceptos como el hecho de que a la brigada de la "Marea Roja", la tenían como "Construcciones en Proceso" y por orden de la ASE lo bajaron porque no había cuenta presupuestal, no hemos podido revisar todas las cuentas, pregunto y me dan resumen, la realidad es que sufrió el Municipio una disminución importante de 295 millones de pesos, es lo más relevante. Mayela Ramírez Sordo, manifestó que la cuenta pública del último trimestre de la pasada administración municipal, se encontró en un formato muy opaco que no proporciona detalle alguno de cada rubro .

"Así se manejaba la anterior administración, con puros saldos; sin embargo, se desconoce cómo se llegaba hasta ellos. Esto no es nuevo, la falta de transparencia fue el reclamo durante toda la administración pasada por parte de los ediles de Acción Nacional. Además se tiene una disminución de activos muy significativa, sin que se especifique el por qué en los documentos", expresó.

Cabildo. Luego que la Comisión de Hacienda aprobara otorgar descuentos del 50 por ciento en licencias mercantiles, el dictamen se pasará al Cabildo para su análisis y aprobación.

