Oprah Winfrey niega intención de postularse por la Presidencia de EU

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Oprah Winfrey negó tener alguna pretensión de postularse a la presidencia de Estados Unidos, tras los rumores que se iniciaron luego de su discurso en la pasada edición de los Globos de Oro.

Durante una entrevista con la revista InStyle, la reconocida presentadora de televisión fue tajante respecto al tema y manifestó: “no es algo que me interese”.

“Siempre me sentí muy segura y segura de mí misma al saber de lo que podía y no podía hacer. Entonces (postularme) no es algo que me interese. No tengo el ADN para eso”, añadió.

A pesar de que este rumor tomó fuerza hace apenas tres semanas, Oprah explicó que desde hace algunos meses la vienen tentando con obtener una candidatura.

“Vi una taza el otro día”, dijo con respecto a la tendencia en Twitter #Oprah2020, y agregó: “pensé que era una linda taza. Todo lo que necesitas es una taza y algo de literatura de campaña y una camiseta”.

Asimismo, la norteamericana manifestó que ha tenido algunas reuniones para debatir el tema, pero destacó que su postura es inapelable. “El otro día me reuní con alguien que me dijo que me ayudaría con una campaña. Pero eso no es para mí”, finalizó.





Tras los rumores Oprah Winfrey negó tener alguna pretensión de postularse a la presidencia de Estados Unidos (ESPECIAL)

Etiquetas: Oprah Winfrey

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...