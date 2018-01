Rastrea Israel todo mensaje antisemita difundido en Internet

TEL AVIV, ISRAEL

TEL AVIV, ISRAEL







COMENTAR

El ministro de Asuntos de la Diáspora israelí, Naftalí Benet, anunció hoy la puesta en marcha de un nuevo sistema de rastreo y análisis capaz de detectar, a escala global y en tiempo real, cualquier mensaje antisemita difundido en internet, principalmente a través de las redes sociales de Facebook y Twitter.

"Sabemos el esfuerzo que las autoridades, los medios de comunicación y las compañías de internet están haciendo para luchar contra la pornografía y las noticias falsas en la red, pero no se está haciendo nada para combatir el antisemitismo", reclamó Benet, quien además es ministro de Educación y principal socio de la coalición que dirige el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Como ministro de Asuntos de la Diáspora, me siento responsable de cada judío del mundo", declaró a Efe sobre este nuevo sistema de rastreo, que lleva dos años en desarrollo con el apoyo de los Ministerios de Defensa y Asuntos Estratégicos, entre otras instituciones.

Uno de sus principales objetivos "es detectar dónde (en qué lugar del mundo) se está produciendo una mayor actividad antisemita", apuntó.

"Solo cuando sabes dónde está pasando, puedes actuar", afirmó Benet durante una rueda de prensa en la que explicó que al día se detectan unas 10.000 publicaciones y tweets antisemitas de un total de 200.000 mensajes sospechosos, una información que después ofrecerán a las autoridades de cada país o ciudad para tratar de encontrar soluciones.

Estos datos se harán públicos de manera mensual con "la finalidad de avergonzar a quienes generan estos contenidos", en opinión de Benet, y hacer que "se comporten mejor".

"Cada mes se publicará un informe no solo con las diez personas más influyentes en Twitter que difunden antisemitismo sino también con las diez ciudades más antisemitas, las diez personas, etc. Y estos no querrán estar en esa lista por mucho tiempo", señaló.

En los últimos meses, dos fechas han provocado un repunte de mensajes antisemitas en la red según este registro: el 6 de diciembre, día en que el presidente de los EEUU, Donald Trump, reconoció a Jerusalén como capital de Israel, y el pasado 17 de enero, cuando se hizo público el recorte de 65 millones de dólares de EEUU a la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA).

Benet hizo un llamamiento a los dos gigantes de internet, Facebook y Twitter, y les pidió actuar contra estos "mensajes violentos que no pueden ampararse bajo la libertad de expresión".

"Somos imperfectos, como lo es cualquier país, y sabemos distinguir cuando se trata de una crítica legítima. Pero aquí estamos hablando de antisemitismo, entendido según su definición internacional", sentenció.





El ministro de Asuntos de la Diáspora israelí, Naftalí Benet, anunció hoy la puesta en marcha de un nuevo sistema de rastreo y análisis capaz de detectar, a escala global y en tiempo real, cualquier mensaje antisemita difundido en internet, principalmente a través de las redes sociales de Facebook y Twitter. (ARCHIVO)

Etiquetas: antisemitismoIsareleuRastreo

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...