Auditoría presenta 3 denuncias penales

DEL ORDEN FEDERAL ESTáN ABIERTOS 386 PROCEDIMIENTOS

El siglo de torreón

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó tres denuncias penales por irregularidades no solventadas en el ejercicio de recursos asignados a Durango en el año 2015, informó la secretaria de la Contraloría, María del Rosario Castro Lozano.

En este sentido, recordó que del orden federal están abiertos 386 procedimientos que son competencia, tanto de la Auditoría Superior de la Federación como de la Secretaría de la Función Pública.

Recordó también que en febrero se cierra la cuenta pública 2016, pero siguen llegando pliegos que datan desde el año 2012 y reiteró que los tiempos los definen las instancias federales.

"De lo que yo estoy enterada es que de la cuenta pública 2015, el auditor superior de la Federación presentó tres denuncias penales relativas al estado de Durango. Obviamente que no podemos dar los nombres, apellidos", explicó.

En el caso de la entrega-recepción, son más de 100 expedientes que aún están abiertos.

No obstante, afirmó que no hay "borrón y cuenta nueva", sino que se respetan los tiempos que establece la Ley.

Dijo que ya no se está en etapa de investigación, sino en procedimientos judiciales, tanto de la entrega-recepción como de los procedimientos federales, y aseguró que no existe posibilidad de que prescriban.

"Es tardado, no hicimos la ley, hay un poder Legislativo que te pone los tiempos y términos, no lo podemos violentar. Pero no hay borrón y cuenta nueva, tampoco vendetas políticas", concluyó.

El siglo de torreón

ASF. La Auditoría Superior de la Federación presentó tres denuncias penales.

Más de Durango

... Anterior Siguiente ...