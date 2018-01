Dante Siboldi se dice satisfecho con triunfo

Aarón Arguijo Gamiochipi

- Feliz por haber obtenido una nueva victoria, aunque sin festejos prematuros, se mostró anoche Robert Dante Siboldi, director técnico de Santos Laguna, luego de que los albiverdes vencieron a los Diablos del Toluca.

El estratega uruguayo admitió que quizá no fue el juego más vistoso de su equipo, pero celebró que tuvieron la tranquilidad y la inteligencia para lograr ganarlo: "estamos muy satisfechos, muy contentos, porque a veces no se puede jugar bien o lindo, pero hay partidos como hoy (ayer) donde te encuentras a un rival muy duro, que se plantó bien, tiene jugadores de gran experiencia y de calidad, creo que es muy valorable el poder sacar un buen resultado ante eso, entonces cuando no se puede jugar lindo hay que interpretar el juego y creo que nuestro equipo lo interpretó, había que correr, había que meter, tener mucha solidaridad, la actitud y la entrega fue determinante para sacar el resultado", aceptó.

Siboldi no adelanta vísperas y es consciente de que a Santos le falta aún mucho camino por andar: "esto recién comienza, hay que tener los pies en la tierra, se ha ganado un partido más en el torneo de Copa, pero no hemos ganado nada, no hay ningún título ni nada, es un partido que sí nos permite acercarnos al objetivo de pasar a la siguiente fase, pero vamos trabajando paso a paso, firmes, con humildad, con convencimiento, con la certidumbre de que el equipo genere confianza y creo que cada partido se logra desde la cancha hacia la tribuna", declaró.

Para el técnico santista, la solidez que ha mostrado su equipo en Liga y Copa MX, se debe a la competencia que se ha gestado por los puestos titulares: "los once que entraron hoy (ayer) nos ponen en aprietos porque están buscando un lugar no solamente en el once inicial sino lo buscan en el plantel de dieciocho que presentamos cada fin de semana para cada partido, entonces esa es la competencia interna que nos gusta, la que queríamos que hubiera para que el equipo crezca, sea sólido y competitivo, los muchachos a los que les tocó jugar demostraron que pueden ser parte del once para el partido ante Veracruz", dijo.

Los logros de Siboldi no se limitan al primer equipo ya que está dando frutos su gestión como director de fuerzas básicas de Santos Laguna, algo que lo llena de satisfacción: "me da mucho orgullo tener esa posibilidad de ver a muchachos que tuvimos en fuerzas básicas, la línea de cuatro más el arquero, fueron los que jugaron la final de la Sub 20 contra Tijuana en 2015 y eso aunado a que al mismo tiempo estaba jugando Tampico y entre La Jaiba y Santos teníamos a 14 ó 15 jugadores de la cantera, eso nos llena de orgullo, creo que es por ahí donde se genera ese sentido de pertenencia, el reflejo del trabajo", sentenció.

El entrenador Escarlata, Hernán Cristante, realizó su análisis del partido en el que lamentó las situaciones que dejó de hacer su equipo durante la derrota ante Santos Laguna: "trabajamos bien, conseguimos el empate, estábamos jugando bien y vino un error muy marcado, cometemos muchos errores no en la parte defensiva, sino en el momento de recuperar la pelota, no le puedo achacar el problema a alguien, ya después todo se hizo cuesta arriba, Santos se cerró muy bien y nos costó mucho, nos faltó pensar un poquito más el juego", consideró.

Cristante tiene confianza en que los Diablos mejoren con el paso del tiempo y comiencen a conseguir mejores resultados y calificar a los octavos de final de Copa MX: "el equipo tiene que ir para arriba, pero eso también corresponde a las nuevas incrustaciones, se puede pensar que es un equipo corto el nuestro, pero va a andar bien, me han gustado los tres partidos de liga, me gustó la intensidad, la intención de jugar, hemos creado muchas opciones de gol, pero nos ha faltado algo más, eso se cambia, se modifica y se trabaja, el equipo tiene más jerarquía de la que está mostrando y esa hay que sacarla", finalizó.

Robert Dante Siboldi aceptó que no fue un partido "lindo" el de anoche ante Toluca, pero terminó feliz por el segundo triunfo de los Guerreros en la Copa MX. (Jesús Galindo)

