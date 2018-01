Piden cuentas de parquímetros

MARY VáZQUEZ

Comerciantes de Matamoros piden que se entreguen las cuentas del dinero recaudado por el servicio de parquímetros, pues dicen que desde hace aproximadamente dos años no se sabe en qué se aplica el recurso.

Gonzalo Barrios, secretario general de los locatarios del mercado, Miguel Hidalgo, dijo que se estima que durante todo este tiempo se han acumulado alrededor de 2 millones de pesos, que hasta ahora no se ha aclarado su destino.

Recordó que cuando se concesionó el servicio de estacionamiento, hace unos cinco años, se acordó que el porcentaje que le correspondería al Municipio se aplicaría en mejoras en el área comercial, sin embargo, considera que durante todo este tiempo no se cumplió, pues sólo se compró un vehículo para la recolección de basura, que es utilizado por el Municipio para otras cosas y según se dijo también se rehabilitaron algunas lámparas y se pintaron algunas cortinas metálicas de los negocios, pero con pintura de mala calidad.

Además hay que considerar que desde hace poco más de un año, que el Municipio canceló el contrato con la empresa de parquímetros y desde entonces administra el servicio, por lo tanto se supone que el recurso es mayor, por lo que volvió a preguntar; "¿dónde está ese dinero?, porque al Centro ya no se le ha hecho ninguna mejora.

"Yo, como comerciante y como ciudadano, les pregunto ¿dónde está ese dinero?, porque nosotros supimos que ya había más de 2 millones de pesos, a la fecha y no han dicho en qué se lo han gastado, porque aquí no se ve ninguna mejora, lo único que se compró, hace unos años fue un camión para la basura que costó 300 mil pesos, pero a veces lo traen para repartir despensas y la pintura que compraron de las cortinas, en los negocios, no sirvió".

El líder de los comerciantes del mercado, dijo que extraoficialmente se supo que los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), habían sugerido al anterior alcalde Raúl Onofre que parte del recurso recaudado se utilizara para la compra de un predio para instalar sus oficinas, ya que no cuentan con espacio propio, lo que les pareció injusto, ya que el recurso se debe aplicar exclusivamente en las mejoras al Centro de la ciudad.

"Por ahí nos dimos cuenta, que con Raúl Onofre, los de Canaco querían pedir el dinero para comprar un local y ¿por qué se los van a dar? si aquí hace falta tener buena pavimentación o drenaje. Faltan muchas cosas aquí en el Centro".

Cuentas. Comerciantes del mercado, pidieron que aclare en qué se aplica dinero de parquímetros.

